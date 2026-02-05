Juice Plus+: Das perfekte Duo für kleine Alltagsrituale
Der Valentinstag steht kurz bevor – und damit ein Anlass, der längst über romantische Gesten hinausgeht. Immer mehr Paare nutzen diesen Tag bewusst, um gemeinsam in ihr Wohlbefinden zu investieren: gesünder essen, besser schlafen, das eigene Gewicht optimieren und vor allem mehr wertvolle Zeit miteinander verbringen. Denn eine bessere Lebensführung gelingt nachweislich leichter zu zweit.
Gemeinsame Rituale, bewusste Ernährung und kleine Alltagsimpulse können dabei eine große Wirkung entfalten – für Körper, Geist und Beziehung. Passend dazu möchten wir euch zum Valentinstag ein Duo vorstellen, das sich ideal in gemeinsame Beauty-Rituale integrieren lässt: Juice Plus+ vereint zwei Produkte für bewusste Selfcare-Momente – zum Valentinstag und darüber hinaus…
Das perfekte Bundle zum Valentinstag (Beerenauslese Kapseln & Omega+ Blend Kapseln):
- Die Juice Plus+ Beerenauslese Kapseln enthalten Vitamin C, das zur normalen Kollagenbildung für die normale Funktion von Haut, Zahnfleisch und Zähne beiträgt. Darüber hinaus kann Vitamin C auch zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen.
- Die Juice Plus+ Omega+ Blend Kapseln sind eine pflanzenbasierte Kombination aus den Omega-Fettsäuren 3,7 und 9 sowie Vitamin D, Zink, Lutein und Lycopin. Diese wertvollen Inhaltstoffe können unter anderem zur Erhaltung normaler Haare, Haut und Nägel beitragen. Das perfekte Duo für kleine gemeinsame Rituale.