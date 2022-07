John Wick 4: Kinostart im März 2023 und brandneuer Trailer von der SDCC 2022

John Wick, gespielt von Keanu Reeves, kehrt im März 2023 mit seinem vierten Filmabenteuer zurück auf die Kinoleinwände weltweit. Der US-amerikanische Actionfilm von Regisseur Chad Stahelski soll laut dem neuesten Trailer von der San Diego Comic Con 2022 ab 24. März 2023 die Kinokassen in den Staaten klingeln lassen. Im neuen Trailer seht ihr den namensgebenden Protagonisten in Action. Er trainiert, verdrischt jemanden mit einem Nunchaku, wirft eine Spaltaxt direkt auf den Kopf eines Widersachers in einer Disco und vieles mehr. Wieder einmal nichts für schwache Nerven – für Fans des Franchises aber wohl genau das, was man erhofft hat. Viel Spaß mit dem Trailer, der von den Kolleg:innen von IGN hochgeladen wurde: