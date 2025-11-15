JMGO N3 4K: Triple-Laser-Projektor für das Heimkino der Zukunft

Der Beamer-Hersteller JMGO stellt mit dem N3 4K einen neuen Triple-Laser-Projektor für das Heimkino vor. Das Modell kombiniert fortschrittliche Optik, präzise Bewegungstechnologie und moderne Streaming-Integration zu einem leistungsstarken All-in-one-Gerät für Film- und Serienliebhaber.

Die technischen Highlights:

MALC 3.0 Triple-Laser-Technologie mit optischem Zoom

JMGO Master Sound Hi-Fi-Lautsprecher

Google TV 3.0 Projektor mit Netflix

Gimbal zur einfachen Ausrichtung direkt verbaut

MALC™ 3.0 Triple-Laser-Technologie für gestochen scharfe Bilder

Im Zentrum des N3 4K arbeitet JMGOs selbst entwickelte MALC™ 3.0 Triple-Laser-Engine, die professionelle Bildqualität auf höchstem Niveau liefert. Mit echter 4K-UHD-Auflösung, 110 % BT.2020-Farbraumabdeckung, 10-Bit-Farbtiefe (10,7 Milliarden Farben) erreicht der Projektor beeindruckende Farbtreue und Brillanz. Die CTA 4K UHD Professional-Zertifizierung und mehrere Auszeichnungen bestätigen zudem die hohe Bildqualität.

Flexibler Zoom und dynamisches Gimbal-Design

Mit einem 1,3-fachen optischen Zoom bietet der N3 4K echten, verlustfreien Zoom bei voller 4K-Auflösung. So lässt er sich flexibel in verschiedensten Raumgrößen installieren und liefert stets gestochen scharfe, verzerrungsfreie Bilder. Das innovative Gimbal-Design erlaubt dank einer ultradünnen Rotationsachse und einer Bildkalibrierung in Echtzeit fließende Bewegungen und Projektionen auf Wände, die Leinwand oder andere Flächen. Ein ultraschneller Autofokus und automatische Trapezkorrektur sorgen dabei für ein optimal ausgerichtetes Bild.

Smartes Entertainment mit Google TV

Der N3 4K nutzt das aktuelle Google TV-System und verwandelt sich so in eine vielseitige Entertainment-Zentrale. Über Netflix, Google Play, Google Assistant und Google Cast stehen Nutzern zahlreiche Streaming-Optionen und personalisierte Empfehlungen zur Verfügung – ganz ohne externe Zuspieler oder komplizierte Einrichtung. Für starken Sound sorgen zwei JMGO Master Sound Hi-Fi-Lautsprecher (2 × 10 W) mit ultratiefem Bass sowie Unterstützung für Dolby Audio und DTS-HD-Decodierung. Damit bietet der Projektor einen kraftvollen, detailreichen Sound, der das Bild akustisch perfekt ergänzt. Das integrierte FlexiSmart Adaptive System passt Helligkeit, Fokus, Trapezkorrektur, Wandfarben und Augenschutz automatisch an die Umgebung an. Mehrere integrierte Sensoren sorgen für optimalen Sehkomfort und höchste Benutzerfreundlichkeit.

Damit bietet der N3 4K: Triple-Laser-Projektor ein immersives Entertainment-Erlebnis in Klang und Bild und somit echte Heimkino-Feeling der Extraklasse!

Verfügbarkeit und Preis

Der JMGO N3 4K ist ab sofort zum Preis von 1.199,00 Euro über die europäische Website von JMGO und Mediamarkt erhältlich. Die Verpackung des Projektors besteht aus umweltfreundlichem EPP-Material, das leicht, recycelbar und biologisch abbaubar ist. JMGO geht damit einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Produktgestaltung.