Jetzt vorbestellen: World of Warcraft: Dragonflight erscheint noch 2022

Blizzard gab bekannt, dass Dragonflight vorbestellbar ist – und, was noch wichtiger ist, noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Mehr zu Dragonflight

Dragonflight wurde im April angekündigt und bringt – wie der Titel schon sagt – Drachen über eine Reise zu den fast mythischen Dracheninseln in die World of Warcraft. Die Spieler:innen werden die Geschichte der alten Drachen und ihres Königreichs entdecken, erfahren, was ihnen in den letzten 10.000 Jahren passiert ist, und schließlich versuchen, Allianzen mit ihnen zu schließen, um neue Bedrohungen für das Reich zu bekämpfen. Aus Gameplay-Perspektive wird Dragonflight vier neue Zonen hinzufügen – die pulsierenden Waking Shores, die grünen Ohn’ahran Plains, den weitläufigen Azure Span und den prächtigen Thaldraszus – mit einem neuen System zur Fortbewegung am Himmel namens Dragonriding, einem neuen spielbaren Rennen namens Dracthyr und einer erhöhten Levelobergrenze von 70.

Es wird auch eine „umfassende Überarbeitung” des Talentsystems von WoW, Aktualisierungen der Berufe im Spiel und Änderungen am HUD und an der Benutzeroberfläche geben. “Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere nächste Expansion den Spielern noch in diesem Jahr bringen werden”, sagte Executive Producer Holly Longdale. “Dragonflight ist eine Rückkehr nach Azeroth und die Freiheit und Erforschung, für die World of Warcraft bekannt ist. Dies ist Ihre Chance, die reiche Geschichte der berühmten Dracheninseln hautnah zu erleben und in die hohe Fantasie im Kern des Warcraft-Universums einzutauchen.” Mehr Infos gibt’s wie üblich auf der offiziellen Website – hier ist sie für euch!