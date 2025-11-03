Jetzt erhältlich: Die eufyCam S4 Hybrid-Kameralösung, auch im Bundle

Passend zur dunklen Jahreszeit ist das neueste Top-Modell der Tochterfirma von Anker Innovations, die eufyCam S4, nun im Handel erhältlich.

Mehr zu eufyCam S4

Sie ist wahlweise einzeln für 299 Euro pro Kamera oder im Bundle mit der HomeBase 3 und zwei Kameras für 699 Euro zu haben. Sollen es gleich vier Kameras sein, sorgt das Paket für 1.099 Euro für Sicherheit. Die eufyCam S4 (zur Produktwebsite) ist keine Evolution, sondern eine Revolution in eufys S-Klasse. Sie vereint eine hochauflösende 4K-Kamera mit umfassendem 130-Grad-Sichtfeld und die bewegliche 2K-PTZ-Kamera (Abkürzung für Pan, Tilt, Zoom) in einem Gerät. Die Hybrid-Kameralösung kombiniert das weitwinklige Gesamtbild mit detailgenauen Nahaufnahmen: Oben trackt die 4K-Linse eine statische Zone mit scharfer Bildqualität, während die untere PTZ-Dualkamera mit 360-Grad-Tracking, 70 Grad an Neigung, achtfachem Zoom und optionaler KI-Verfolgungsfunktion arbeitet. Erkennt die eufyCam S4 ungebetenen Besuch, sorgt sie dank intelligentem Auto-Framing auch bei mehreren Personen für eine lückenlöse Erfassung. Das spart Platz und Kosten. Für eine maximale Zeitersparnis setzt das Multi-Kamera-Tracking der HomeBase 3 die Aufnahmen mehrerer Kameras in eine einzelne Sequenz zusammen – und das bei Tag und Nacht ohne Kompromisse.

Die Starlight-Farbnachtsicht verwandelt bei minimalem Restlicht die Dunkelheit in den hellsten Tag. „Wir setzen voll auf künstliche Intelligenz (KI), unter anderem für eine starke Verbesserung der Bildqualität“, sagt Wilbur Xie, Chef der KI-Abteilung von eufy. Frostige Temperaturen und herbstlicher Dauerregen machen der nach dem IP65-Standard zertifizierten eufyCam S4 nichts aus. Schließlich ist der 10.000 Milliamperestunden starke Akku auf eine 24/7-Aufnahme für ein gutes, lückenloses Sicherheitsgefühl ausgelegt. Besonders nachhaltig: Das im Lieferumfang enthaltene Solarpanel liefert 5,5 Watt und lädt die Kamera zuverlässig auf – auch bei Teilbeschattung. Eine Stunde an täglicher Sonnenenergie bringt einen ganzen Tag Dauerbetrieb. Weitere spannende Kamera-Neuheiten von eufy: die magnetische eufyCam C35 für die Mittelklasse und das eufy PoE NVR-System S4 Max für den semiprofessionellen Einsatzbereich. Ihr seht also, wie auch euer Bedarf und eure Wohnverhältnisse aussehen, der Hersteller hat garantiert das passende Produkt für euch parat! Ist bei diesem Angebot auch etwas für euch dabei?