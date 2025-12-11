Jetzt bei A1 bewerben und im August 2026 eine Top-Lehre beginnen!

Ab sofort kann man sich bei A1 um eine Lehrstelle bewerben. A1 Personalchef Fred Mahringer: „Wir freuen uns auf Bewerbungen technikaffiner junger Menschen, insbesondere auf jene von Mädchen, die im August 2026 den großen Schritt ins Berufsleben vorhaben. Wir bilden in den drei Top-Lehrberufen Technik, Verkauf und eCommerce aus.“

Das A1 Lehrlingsteam sorgt dafür, dass sich die Lehrlinge schon ab der Bewerbung willkommen fühlen. Die Ausbildung ist praxisnah und zukunftsorientiert und wird von erfahrenen Mentor:innen und Trainer:innen begleitet. Auch nach Lehrabschluss stehen den Jugendlichen viele Türen offen: Zahlreiche ehemalige Lehrlinge sind heute in spannenden Positionen im Unternehmen tätig.

Mahringer: „Wir wissen, dass mit dem Start ins Berufsleben viele Fragen und manchmal auch Sorgen verbunden sind. Deshalb begleiten wir unsere Lehrlinge Schritt für Schritt und geben ihnen den Raum, sich zu entfalten. Uns ist wichtig, dass sich alle als Teil unseres Teams fühlen, voneinander lernen können und gemeinsam wachsen. Wer neugierig ist und etwas bewegen möchte, ist bei uns herzlich willkommen!“

Alle Infos zu den Lehrberufen und die Möglichkeit zur Bewerbung findet man hier: A1.net/lehre