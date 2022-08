JBL Tour PRO 2 mit intelligentem Ladecase enthüllt

JBL stellt mit den True Wireless-Earbuds JBL Tour PRO 2 und den Over-Ears JBL Tour ONE M2 seine bisher leistungsstärksten und funktionsreichsten Kopfhörer vor.

Was haben die neuen Earbuds zu bieten?

Die neuesten Ergänzungen der JBL Tour- Serie heben die bisherige Performance durch ein intelligentes und nahtloses Benutzererlebnis und überragenden Klang, einschließlich immersivem JBL Spatial Sound, auf die nächste Stufe. Die JBL Tour PRO 2 sind die ersten echten kabellosen Ohrhörer, die in der innovativen Smart Case von JBL kommen.

Die neuen Earbuds verfügen über das weltweit erste intelligente Ladecase auf dem Markt. Über dessen 1,45-Zoll-LED-Touchdisplay können Musikliebhaber ihren Sound verwalten, die Ohrhörer anpassen und Anrufe, Nachrichten sowie Social-Media-Benachrichtigungen in Echtzeit erhalten. So bleiben Nutzer:innen immer verbunden, ohne ihr Smartphone bedienen oder die JBL Headphones App öffnen zu müssen. Die Bedienung ist durch die vereinfachte Navigation kinderleicht und bequem. Produktivität, die inspiriert. Die Leistung des Active Noise-Cancellings kann durch die einzigartige Technologie gesteigert werden. Diese analysiert den Gehörgang in einer lauten Umgebung und passt die Geräuschunterdrückung individuell an. So gewährleistet die Software eine vollständige Abschirmung von Außengeräuschen und Nutzer können anschließend in absoluter Stille arbeiten oder entspannen.