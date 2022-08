JBL Tour ONE M2: Bester JBL-ANC-Hörer vorgestellt

JBL stellt mit den True Wireless-Earbuds JBL Tour PRO 2 (Mehr dazu) und den Over-Ears JBL Tour ONE M2 seine bisher leistungsstärksten und funktionsreichsten Kopfhörer vor.

Was hat der neue ANC-Hörer zu bieten?

Der JBL Tour ONE M2 übertrifft mit seinem erstklassigem Noise-Cancelling alle bisherigen JBL Kopfhörer und kann es mit den Branchenführern aufnehmen. Dabei kombiniert der Neuzugang das beste hybride True Adaptive Noise-Cancelling mit JBL Pro Treibern, welche die Ohren mit dem besten Sound versorgen. Egal ob unterwegs, bei der Arbeit oder zu Hause. Die True Adaptive ANC- Technologie passt sich automatisch und in Echtzeit an die Umgebung an, um Ablenkungen zu eliminieren und das Hörerlebnis zu steigern.

Dank fortschrittlicher integrierter Spracherkennung kann die Musik ganz einfach mit der Stimme pausiert und das Ambient Aware aktiviert werden. Nach dem Gespräch wird die Musik automatisch fortgesetzt. Mit bis zu 50 Stunden Spielzeit bzw. 30 Stunden bei aktiviertem ANC überstehen diese Kopfhörer selbst die längste Reise. Vergessen den Kopfhörer aufzuladen, aber nicht mehr viel Zeit? Kein Problem, zehn Minuten an der Steckdose und der JBL Tour ONE M2 kann für weitere 5 Stunden genutzt werden. Für eine ultimative personalisierte Klangleistung kann zusätzlich ein individuelles Hörprofil mit dem fortschrittlichen Personi-Fi 2.0 eingerichtet werden.

Funktions – und Leistungsumfang JBL Tour ONE M2 :

Echtes adaptives Noise – Cancelling mit anpassbarem ANC und Ambient Sound

Dynamische 40 – mm – Treiber mit legendärem JBL PRO Sound

Anpassbares Sounderlebnis mit Personi – F i 2.0

Immersiver JBL Spatial Sound

Bis zu 5 0 Stunden Wiedergabezeit ( 30 Stunden mit ANC )

Perfekte Anrufe mit 4 Mikrofonen und VoiceAware

Bluetooth 5.3, LE Audio kompatibel

Bequemes, kompaktes, faltbares Design und nur 268g Gewicht

Preis und Verfügbarkeit

Die JBL Tour ONE M2 kommen für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299,00 EUR im Januar 2023 in den Handel.