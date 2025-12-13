JBL Soundgear Clips Test: Open Ear-Design auf dem Ohr

Die JBL Soundgear Clips versprechen einen völlig neuen Ansatz beim Musikhören – offen, stylisch und komfortabel, den ganzen Tag lang. Über die JBL Soundgear Clips Kann ein Ohrclip-Kopfhörer wirklich einen vollwertigen Sound liefern und gleichzeitig wie ein Modeaccessoire aussehen? Dieser ausführliche Testbericht nimmt die JBL Soundgear Clips genau unter die Lupe und zeigt, für wen sich diese innovative Produktkategorie eignet. Gleich vorweg: JBL hat hier ein richtig durchdachtes Produkt geschaffen, das Sound und Style clever verbindet, aber auch gewisse Kompromisse mit sich bringt. Auf der offiziellen Website von JBL präsentiert der Hersteller stolz sein neuestes Mitglied der Soundgear-Familie. Die Soundgear Clips sind kabellose Open-Ear-Kopfhörer, die nicht in den Gehörgang eindringen, sondern außen am Ohr angeclipst werden. JBL ist besonders stolz auf die innovative JBL OpenSound-Technologie mit Luftleitung, das SonicArc-Design für minimalen Klangverlust und eine verbesserte Bassleistung. Auch die trendigen Designs in fünf semi-transparenten Farben mit hochwertigen transparenten Finishes sind zu erwähnen. Der Hersteller positioniert das Produkt klar als Lifestyle-Accessoire, das großartigen Sound liefert und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Geräusche der Umgebung nicht blockiert werden. Das Konzept ist clever: Während klassische In-Ear-Kopfhörer euch von der Außenwelt abschirmen, halten die Soundgear Clips eure Ohren frei und ermöglichen es, Musik zu genießen, ohne die Umgebung auszublenden. Besonders im Straßenverkehr, beim Sport oder in sozialen Situationen kann das ein entscheidender Vorteil sein. Mit einem Preis von 129,99 Euro (UVP) siedelt sich JBL im mittleren Preissegment der Open-Ear-Kopfhörer an und will vor allem modebewusste Menschen ansprechen, die Wert auf Design und ganztägigen Tragekomfort legen.

Ausgepackt und losgelegt Die JBL Soundgear Clips kommen in einer kompakten, hochwertigen Box, die sowohl die beiden Ohrclips als auch das farblich abgestimmte Ladecase enthält. Neben einer USB-C-Ladeschale findet sich eine verständliche Schnellstartanleitung sowie Garantie- und Sicherheitsinformationen. Ein USB-C-Kabel ist leider nicht im Lieferumfang enthalten, was bei diesem Preispunkt durchaus überraschen könnte. Das kompakte Ladecase selbst fällt angenehm klein aus und passt problemlos in jede Hosentasche, ein echter Pluspunkt für unterwegs. Die Inbetriebnahme gestaltet sich erfreulich unkompliziert. Nach dem ersten Aufladen – es dauert etwa zwei Stunden für eine vollständige Ladung – ist es Zeit, die JBL Headphones App herunterzuladen. Die App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar und der Kopplungsprozess funktioniert dank Google Fast Pair bei Android-Geräten direkt durch ein einfaches Tippen. Auch ohne Vorkenntnisse habt ihr binnen weniger Minuten alles eingerichtet. Selbst technische Laien oder ältere Menschen dürften hier keine Schwierigkeiten bekommen – alles ist intuitiv und selbsterklärend. Besonders positiv fällt auf, dass die Soundgear Clips in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich sind: Blau, Weiß, Schwarz, Lila und Kupfer. Alle Versionen verfügen über einen auffälligen metallischen Glanz und ein semi-transparentes Finish, das tatsächlich wie ein modisches Accessoire wirkt und nicht wie ein technisches Gerät. Ihr könnt die Clips problemlos mit Ohrringen kombinieren oder zusammen mit einer Sonnenbrille tragen, ohne dass es zu Platzproblemen an euren Ohren kommt. Für den Komfort ist also bestens gesorgt, und jetzt kümmern wir uns noch um die Einrichtung des Produkts. Dazu wenden wir uns zunächst der vorhin angesprochenen JBL Headphones-App zu! Die Steuerung und die JBL Headphones-App Zuerst gilt es, das Produkt via Bluetooth mit eurem Smartphone zu koppeln. Anschließend geht ihr in die App und bestätigt die Soundgear Clips darin, dann bekommt ihr schon die ersten Tipps zum Gerät. Wie die Clips zu tragen sind, wie die Mikrofon-Kalibrierung abläuft und auch Gesten werden euch gleich mal vorgestellt. Dann war im Testzeitraum rund um den Dezember 2025 binnen fünf bis sechs Minuten ein Firmware-Update zu machen, und zwar auf die Version 25.33.10 mit Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen. Der Klassiker! Es gibt in der App drei verschiedene Einstellungs-Reiter namens Allgemein, Audio und Andere. Ihr könnt also zwischen einem Audio-Modus und einem Video-Modus (Niedriglatenz) wechseln, die Gesten sowie die Sprachansagen ändern. Über die JBL Headphones-App könnt ihr das Sounderlebnis personalisieren und die Touch-Steuerung anpassen. Die App bietet einen Equalizer, verschiedene Soundprofile und die Möglichkeit, die Touch-Gesten individuell zu konfigurieren. Auch Firmware-Updates werden über die App eingespielt, um die Clips stets auf dem neuesten Stand zu halten. Die App ist übersichtlich gestaltet und auch für Einsteiger gut verständlich. Ein weiteres praktisches Feature ist die Multipoint-Konnektivität mit Fast Pair: Ihr könnt eure Buds mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig koppeln. So könnt ihr beispielsweise zwischen eurem Laptop für Videokonferenzen und eurem Smartphone für Musik nahtlos wechseln, ohne jedes Mal neu zu koppeln. Das funktionierte im Test reibungslos und spart viel Zeit im Alltag. Weiters lässt sich eine Lautstärkebegrenzung einstellen, das Mikrofon kalibrieren, eure Buds lassen sich mit lauten Geräuschen auffinden, es gibt einen Entspannungsmodus sowie eine automatische Abschaltung zwischen 30 Minuten, einer Stunde und zwei Stunden. Die Bedienung der JBL Soundgear Clips erfolgt über Touch-Bedienfelder an beiden Ohrhörern. Allerdings gibt es hier einen Wermutstropfen: Die Bedienelemente sind sehr empfindlich. Das bedeutet, dass ihr beim Anpassen der Clips oder beim Berühren des Ohrs versehentlich die Musik pausieren oder einen Anruf annehmen könnt. Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase lernt ihr aber, wo ihr die Produkte anfassen könnt und wo nicht. Auf jeden Fall spielen diese Buds sehr vielseitige Stückerl, und jetzt stellt sich die Frage: Wie schlagen sich diese Ohrhörer eigentlich so?

Die Nutzung im Alltag Die ersten Minuten mit den Clips am Ohr sind eine kleine Umstellung. Anders als bei klassischen Kopfhörern spürt ihr keinen Druck im Gehörgang, sondern nur einen sanften Halt am äußeren Ohr. Das Gefühl ist überraschend angenehm – nach wenigen Minuten vergesst ihr fast, dass ihr überhaupt Kopfhörer tragt. Das liegt am weichen, leichten Material, das einen flexiblen Ohrbügel mit Memory Wire umgibt. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass die Clips den ganzen Tag über bequem sitzen, ohne zu drücken oder zu rutschen. Ihre optimale Clipping-Stärke ist hier das Geheimnis: Die Soundgear Clips halten fest genug, um auch bei Bewegungen sicher am Ohr zu bleiben, ohne dabei unangenehm zu werden. Bei einem ausgiebigen Spaziergang, beim Einkaufen oder sogar bei leichten Jogging-Einheiten bleiben die Clips zuverlässig an ihrem Platz. Erst bei intensiveren Sportarten wie schnellem Laufen oder Kopfbewegungen beim Workout kann es vorkommen, dass ihr sie kurz nachpositionieren müsst. Für den Alltag und moderate Aktivitäten sind sie aber absolut alltagstauglich. Das Gewicht ist mit nur 6,5 Gramm pro Ohrhörer (insgesamt 13 Gramm) federleicht. Im direkten Vergleich: Eine durchschnittliche In-Ear-Kopfhörer wiegt etwa 4-5 Gramm pro Seite, der Unterschied ist also minimal. Gleichzeitig entwickeln die Soundgear Clips praktisch keine Wärme am Ohr, selbst nach mehrstündiger Nutzung. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber Over-Ear-Kopfhörern, die gerade im Sommer schnell unangenehm werden können. Die IP54-Zertifizierung gegen Wasser und Staub gibt euch zusätzliche Sicherheit – ihr könnt die Clips problemlos beim Sport, bei Regen oder in staubigen Umgebungen tragen. Überraschend kraftvoll Nun zum wohl wichtigsten Punkt: Wie klingen die JBL Soundgear Clips? Überraschend gut für Open-Ear-Kopfhörer. JBL setzt auf 11-mm-Lautsprecher-Treiber für dynamischen Sound und einen Adaptive-Bass-Boost-Algorithmus, der auch bei einem offenen Design für satte Tiefen sorgen soll. Das SonicArc-Design positioniert den Lautsprecher in einem optimalen Winkel, um Klangverluste zu minimieren und die Bassleistung zu verstärken. In der Praxis funktioniert das erstaunlich gut. Bei Pop- und Hip-Hop-Tracks klingen die Clips kraftvoll und ausgewogen. Der Bass ist tatsächlich präsent und druckvoll – natürlich nicht auf dem Niveau von geschlossenen In-Ears, aber deutlich besser, als man es von einem offenen Design erwarten würde. Die Höhen bleiben klar, während die Mitten nicht untergehen. Das Klangbild wirkt räumlich und angenehm breit. Bei Podcasts und Hörbüchern überzeugen die Soundgear Clips ebenfalls: Stimmen klingen warm und verständlich, selbst in moderater Lautstärke. Hier ist auch positiv anzumerken, dass die Equalizer-Einstellungen in der JBL Headphones-App hörbare Auswirkungen haben. Die Soundgear Clips bieten eine geringere Maximallautstärke im Vergleich zu In-Ear-Kopfhörern. Das bedeutet: In sehr lauten Umgebungen wie einer vollen U-Bahn, an einer stark befahrenen Straße oder in einem lauten Café kann es schwierig werden, eure Musik klar zu hören. Hier zeigt sich der grundsätzliche Kompromiss von Open-Ear-Kopfhörern – sie sind nicht für maximale Isolation gedacht, sondern für ein bewusstes Hören mit Umgebungswahrnehmung. Positiv hervorzuheben ist der geringe Klangverlust nach außen: Das SonicArc-Design sorgt dafür, dass Menschen in eurer unmittelbaren Nähe kaum etwas von eurer Musik mitbekommen. Selbst bei höherer Lautstärke bleibt eure Musik weitgehend privat – ein wichtiger Punkt für die Nutzung in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Büro. Andere Open-Ear-Kopfhörer strahlen oft stark nach außen ab ab, das ist hier nicht der Fall. Absolutes Multitalent Was man bei den JBL Soundgear Clips so gar nicht erwarten würde, ist die gute Anrufqualität. Mit vier integrierten Mikrofonen und einem KI-geschulten Algorithmus der 4-Mikrofon-Technologie 2.0 werden Anrufe kristallklar übertragen, selbst in lauten Umgebungen. Im Test funktionierten Telefonate selbst bei Wind, im Café oder an einer belebten Straße recht gut. Die Gesprächspartner berichteten durchweg, dass meine Stimme klar und deutlich zu verstehen war, ohne störende Hintergrundgeräusche. Die vier Mikrofone arbeiten mit Beamforming-Technologie und KI-basierter Geräuschunterdrückung. Das bedeutet: Die Mikrofone konzentrieren sich gezielt auf eure Stimme und filtern Umgebungsgeräusche heraus. Bei Videocalls oder geschäftlichen Telefonaten ist das ein enormer Vorteil. Die Gesprächszeit liegt laut Hersteller bei bis zu 4 Stunden, was auch für längere Telefonkonferenzen locker ausreicht. Genauso reicht die beeindruckende Akkulaufzeit. Mit bis zu 8 Stunden Musik-Wiedergabezeit in den Kopfhörern selbst und weiteren 24 Stunden durch das Ladecase kommt ihr auf insgesamt 32 Stunden Gesamtlaufzeit. Im praktischen Alltag bedeutet das: Ihr müsst das Ladecase nur selten aufladen. Besonders praktisch ist die Schnellladefunktion: Nach nur 10 Minuten Ladezeit mit einem USB-C-Kabel erhaltet ihr zusätzliche 3 Stunden Wiedergabezeit. Das ist perfekt für spontane Situationen, wenn ihr merkt, dass der Akku zur Neige geht, aber schnell noch einmal raus müsst. Die vollständige Ladedauer beträgt etwa 2 Stunden bei leerem Akku. Die Akkukapazität liegt bei etwa 55 mAh pro Ohrhörer, was für die Größe und Bauweise beachtlich ist. Das Ladecase selbst ist kompakt, leicht und farblich auf die Clips abgestimmt. Es schützt die Ohrhörer zuverlässig vor Kratzern und Staub und lässt sich problemlos in jeder Tasche verstauen. Ein kleiner Kritikpunkt: Es gibt keine LED-Anzeige am Case selbst, die den Ladestand anzeigt. Ihr müsst also die App öffnen, um zu sehen, wie viel Akku noch vorhanden ist. Weiters können die sehr empfindlichen Bedienelemente im Alltag frustrierend sein. Gerade am Anfang passiert es häufig, dass ihr versehentlich die Wiedergabe pausiert oder die Lautstärke verstellt, wenn ihr die Clips zurechtrückt oder euch am Ohr kratzt. Mit der Zeit gewöhnt ihr euch zwar daran, aber eine Möglichkeit, die Touch-Empfindlichkeit in der App anzupassen, wäre wünschenswert.

JBL Soundgear Clips: Die Technik Die JBL Soundgear Clips sind vollgepackt mit Technik auf kleinstem Raum. Die Membrangröße beträgt 11 mm pro Lautsprecher-Treiber, was für dynamischen Sound sorgt. Das Netzteil sollte 5 V bei 1 A liefern, und die maximale Betriebstemperatur liegt bei 45 °C. Die Bluetooth-Übertragungsleistung beträgt weniger als 14 dBm (EIRP), und die Übertragungsmodulation umfasst GFSK, π/4-DQPSK sowie 8 DPSK. Jeder Ohrhörer wiegt nur 6,5 Gramm, zusammen also 13 Gramm. Die Akkukapazität liegt bei 55 mAh pro Clip, was für bis zu 8 Stunden Musik-Wiedergabe reicht. Die Ladedauer beträgt 2 Stunden bei leerem Akku, während die Schnellladefunktion nach 10 Minuten bereits 3 Stunden Laufzeit ermöglicht. Die Gesprächszeit liegt bei bis zu 4 Stunden. Das Ladecase fasst genug Energie für bis zu drei zusätzliche volle Ladungen, was die Gesamtlaufzeit auf bis zu 32 Stunden bringt. Die IP54-Zertifizierung schützt die Clips vor Wasser und Staub. Die Soundgear Clips sind in fünf Farben erhältlich: Blau, Weiß, Schwarz, Lila und Kupfer. Alle Varianten sind zum Teil transparent und kosten unabhängig von eurer Farbentscheidung 129,99 Euro (UVP).

Style trifft auf Sound Die JBL Soundgear Clips sind ein mutiges und innovatives Produkt, das zeigt, wohin sich die Kopfhörer-Branche entwickeln könnte. Sie kombinieren modisches Design mit solider Technik und bieten einen Tragekomfort, der seinesgleichen sucht. Wer einen Kopfhörer sucht, der den ganzen Tag getragen werden kann, ohne zu stören, und dabei trotzdem guten Sound liefert, findet hier eine hervorragende Option. Die beeindruckende Akkulaufzeit von insgesamt 32 Stunden mit Nachladen, die kristallklaren Anrufe dank vier Mikrofonen mit KI-Algorithmus und die fünf stylischen Farbvarianten machen die Soundgear Clips zu einem attraktiven Gesamtpaket. Allerdings müsst ihr auch Kompromisse eingehen: Die eingeschränkte Maximallautstärke, die sehr empfindlichen Bedienelemente und die fehlende Isolation in lauten Umgebungen sind Punkte, die man bedenken sollte. Für Pendler mit dem Fahrrad, Sportler, die beim Laufen ihre Umgebung wahrnehmen möchten, Eltern, die nebenbei Musik hören, aber trotzdem ihre Kinder im Blick haben wollen, oder einfach alle, die nach einer modischen Alternative zu klassischen Kopfhörern suchen, stellen diese Open-Ear-Clips eine gute Alternative zum Reinhören dar. Zum Preis von 129,99 Euro bekommt ihr ein durchdachtes Produkt, das Sound und Style clever verbindet und sich dabei keine größeren Schwächen leistet. Diese Earbuds haben definitiv das Zeug dazu, mit anderen Produkten den Wegbereiter zu machen – sie zeigen, dass Kopfhörer mehr sein können als nur technische Geräte. Sie sind ein Statement, ein Accessoire und ein zuverlässiger Begleiter in einem. Wer bereit ist, die Kompromisse eines Open-Ear-Designs zu akzeptieren, wird mit den JBL Soundgear Clips viel Freude haben!