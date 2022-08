JBL Quantum 910 Wireless auf der gamescom 2022 vorgestellt

Mitten im Geschehen der gamescom 2022 stellte JBL das neueste Head-Tracking Headset JBL Quantum 910 Wireless vor. Das jüngste Mitglied der JBL Quantum-Serie kommt ohne Kabel aus und sorgt mit fortschrittlichstem Head-Tracking für das ultimative immersive Spielerlebnis – ohne Einschränkungen.

Was hat das neue Headset zu bieten?

Das JBL Quantum 910 Wireless-Headset stellt euch mit der JBL QuantumSPHERE360, dem JBL Quantum SPATIAL 360 und dem integrierten Head-Tracking in den Mittelpunkt jedes Spiels. Eingebaute Sensoren verfolgen präzise jede noch so kleine Kopfbewegung für optimale Sound-Platzierung und ein packendes Audioerlebnis im Spiel. Die Klänge erscheinen in einem 3D-Raum mit 360°. So kann jeder Schritt gehört und jeder Feind präzise lokalisiert werden, was für einen wichtigen Wettbewerbsvorteil sorgt. Die next-Gen Nachahmung eines 360°-Raumes und JBL Quantum SURROUND geben das Raumgefühl in virtuellen Welten noch realistischer wieder und ermöglichen ein vollständiges Eintauchen in das Spiel.

Mit dem leistungsstarken aktiven Noise-Cancelling können Spieler die Ablenkungen der realen Welt hinter sich lassen und sich dank der legendären Klangqualität von JBL auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Das Boom-Mikrofon, das sich durch zurückklappen stumm schalten lässt, sorgt für optimale Sprachverständlichkeit und hebt Multiplayer-Spiele auf ein neues Niveau.

Kompatibel mit allen Lebenssituationen und Plattformen lässt sich das Headset einfach an den PC, die Konsole oder das Smartphone anschließen. Die kabellose 2,4-GHz-Verbindung mit niedriger Latenz und JBL QuantumSPHERE 360 sorgen für den entscheidenden Wettbewerbsvorteil am PC. Lieber an der PlayStation oder Nintendo Switch? Schnell das Headset anschließen und mit dem JBL QuantumSPATIAL 360 sofort mitten in jedes Spiels eintauchen. Spielen von unterwegs? Bluetooth 5.2-Konnektivität und aktives Noise-Cancelling sorgen auch in der lautesten Umgebung für ein immersives Spielerlebnis. Mit der Play & Charge-Funktion kann die Akkulaufzeit auf bis zu 39 Stunden während des Spielens mit dem USB-Ladekabel erweitert werden und so grenzenloses Spielvergnügen sicherstellen.