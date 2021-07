JBL LiveFree NC+ TWS im Test – Sport und Fun

Die JBL LiveFree NC+ True Wireless Kopfhörer tragen den Freiheitsbegriff bereits in ihrem Namen. Dessen Länge lässt mich vermuten, dass die Hersteller:innen der neuen Generation kleiner Kopfhörer das Material, dass durch den Wegfall der Kabel wegfällt, hier auszugleichen versuchen. Das der Marketingsprech wundersame Blüten treibt ist allseits bekannt, doch was ich in den letzten Jahren speziell auch bei Kopfhörern zu lesen bekam, ist erstaunlich. Vor allem der Zusatz „True“ für das fehlen eines Kabels hat es mir besonders angetan. Ich verstehe, dass damit zwei verschiedene Systeme gemeint sind, einmal die Verbindung zum Smartphone und einmal die Verbindung zwischen den Earbuds, dennoch erinnert mich der Zusatz „wirklich kabellos“ an eine tote Leiche.