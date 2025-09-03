JBL Grip: Satter sound, stylisches Design und outdoor-taugliche Robustheit
Mit dem JBL Grip präsentiert JBL den neuesten Zuwachs seiner ikonischen tragbaren Lautsprecherfamilie. Der ultrakompakte Bluetooth-Lautsprecher kombiniert kraftvollen JBL Pro Sound mit integriertem Ambient Light und robustem IP68-Schutz gegen Wasser, Staub und Stürze. Ob beim Wandern, Radfahren oder Kajakfahren – dank integriertem Seilhaken lässt sich der JBL Grip überall sicher befestigen und ist jederzeit einsatzbereit.
Mit satten 16 Watt Ausgangsleistung, AI-Sound Boost für kraftvollere Bässe ohne Verzerrung und der Möglichkeit, mehrere Lautsprecher via AuracastTM miteinander zu verbinden, liefert der JBL Grip großen Sound im kleinen Format. Das hochkant designte Gehäuse passt sich dem aktiven Lifestyle an, während das vertikal platzierte JBL Logo den markanten Look unterstreicht. Die Farbe und Intensität der Ambient Light-Beleuchtung auf der Rückseite lassen sich über die JBL Portable App individuell an jede Playlist anpassen.
Der JBL Grip bietet bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit, die sich mit Playtime Boost um weitere zwei Stunden verlängern lässt. Das Gehäuse besteht aus recyceltem Kunststoff, die Verpackung ist FSC- zertifiziert – für ein rundum nachhaltiges Audioerlebnis.
„Seit der Einführung des JBL Flip im Jahr 2012 ist JBL Marktführer im Bereich tragbarer Lautsprecher. Der brandneue JBL Grip treibt diese Kategorie weiter voran und beweist, dass wir nicht stillstehen, wenn es darum geht, großartigen Sound zu einem sehr erschwinglichen Preis zu liefern. Wir freuen uns, den Grip in unser Sortiment aufzunehmen und damit erneut zu zeigen, dass es für jeden Moment, jede Stimmung und jedes Budget einen passenden JBL-Lautsprecher gibt“, so Carsten Olesen, President of Consumer Audio bei HARMAN.
Funktionsumfang des JBL Grip
- Kraftvoller JBL Pro Sound
- AI Sound Boost-Technologie: Echtzeitanalyse von Musik zur Optimierung des Lautsprechertreibers für einen dynamischen Sound ohne Verzerrung
- Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit mit zusätzlichen zwei Stunden dank Playtime Boost
- Stereo- und Multi-Speaker-Verbindung via Auracast
- Ambient Light auf der Rückseite für die passende Stimmung zu jedem Mix
- Wasser-, staub- und stoßfest nach IP68
- JBL Portable App
- Aus recyceltem Kunststoff und mit FSC-zertifizierter Papierverpackung
Der JBL Grip ist ab 08. September 2025 in den sieben Farbvarianten Schwarz, Weiß, Lila, Rot, Blau, Camouflage und Pink zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99 EUR bzw. 99,99 CHF erhältlich.