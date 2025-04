Jagdhof in Riezlern: Beste Ausgangsbasis im Walser Bergsommer

Der Jagdhof in Riezlern ist ein beliebtes „Basislager“ für sommerfrische Wanderungen über der 1.000-Meter-Marke, die hier gleich vor der Haustür beginnen. Die 200 Kilometer Kleinwalsertaler Wege führen von den wunderschönen Seiten-Hochtälern bis in die mittleren Zweitausender.

Was erwartet euch?

Der Hotel Jagdhof**** in Riezlern zählt zu den besten Adressen im Kleinwalsertal. Das belegen 99 Prozent Weiterempfehlungen auf holidaycheck.at und „fabelhafte“ 8,8 Punkte auf booking.com. Außerdem gibt es bei Gastgeberfamilie Kessler alles, was Wanderer für ihre Bergsommer-Erlebnisse brauchen: Leih-Rucksäcke und Wanderstöcke im Haus, einen Wanderbus vor der Haustüre und die Kanzelwandbahn in zehn Gehminuten Entfernung. 200 Kilometer Wege locken in die mittleren Zweitausender der Allgäuer Alpen. Zu weiter entfernten Ausgangspunkten ist der Walserbus unterwegs – der für Jagdhof-Gäste wie alle Bergbahnen im Preis inklusive ist. Einmal pro Woche organisiert das Hotel Jagdhof außerdem für seine Gäste eine geführte Wanderung abseits ausgetretener Pfade.

Höhenluft als beste Naturmedizin

Das Kleinwalsertal liegt über 1.000 Höhenmetern. Die Luft ist weitgehend frei von Schadstoffen und Allergenen. Und laut einer AMAS-Höhenstudie der Universität Innsbruck hat Bewegung in diesen mittleren Höhenlagen einen besonders positiven Einfluss auf die Gesundheit. Das Vorarlberger Kleinwalsertal ist deshalb auch die erste zertifizierte Lebensfeuer-Region Österreichs. Am Walser Omgang – einem Netz aus acht Wegen mit unterschiedlichen Aktivitätsimpulsen – lassen sich Gesundheit und Leistung ganzgezielt steigern.

Hoch hinaus mit Bergbahn und Kletterseil

Wer noch höher hinaus will, kann die anstrengenden Anstiege auf 2.000 Meter abkürzen. Acht Sommerbergbahnen zwischen Kleinwalsertal und Oberstdorf sind auch im Sommer in Betrieb. Damit sind die Ausgangspunkte für die Zwei-Länder-Rundwanderung zwischen Kanzelwand und Fellhorn, die leichten Touren am Heuberg, am Walmendingerhorn und am Ifen rasch erreicht. Wer Gefallen an den steilsten Herausforderungen findet, hat unter den schroffen Allgäuer Alpengipfeln alle Möglichkeiten: den familientauglichen Walsersteig und den anspruchsvollen 2-Länder-Klettersteig an der Kanzelwand, den Mindelheimer Klettersteig in den Schafalpköpfen und den Hindelanger Klettersteig am Nebelhorngipfel. Die Bergschule Kleinwalsertal organisiert Kletterkurse für Einsteiger und erfahrene Alpinisten, geführte Tages- und Mehrtagestouren.

Verwöhn-Einheit nach dem Naturerlebnis

Nach dem Bergerlebnis brauchen die Beine einen Schongang. In den In- und Outdoorpools des Jagdhof-Wohlfühlrefugiums erhalten sie den nötigen Auftrieb. Bei Massagen mit Alpenkräutern, Aromaölen und Hot Stones lösen sich Verspannungen fast wie von selbst. In Sauna, Sanarium und Dampfbad perlt der Muskelkater ab, bevor sich in den Deckchairs auf der Liegewiese vollkommene Entspannung breitmacht. Irgendwann fordern auch die untertags verbrauchten Kalorien einen Ersatz. Die gute Küche im Jagdhof hat dafür einiges zu bieten. Spätestens nach dem vierten Gang des Jagdhof-Schlemmermenüs ist man bereit für ein kuscheliges Bett – und für neue Bergerlebnisse am nächsten Morgen.

Jagdhof Bergsommer (12.07.–05.10.25)

Leistungen: Ü mit ¾-Pension inkl. Jagdhof-Verwöhnleistungen, 1 Glas Begrüßungssekt, 1 Fl. Mineralwasser am Zimmer, ganztägig Obstkorb zur freien Entnahme, Hallenbad- und Wellnessbereich, gratis WLAN, Wanderbus für das Kleinwalsertal, Bergbahnticket für alle Bergbahnen in Kleinwalsertal und Oberstdorf, 15-Euro Wellnessgutschein (ab 3 Ü), wöchentlich geführte Tageswanderung, Leihrucksack und -stöcke – Preis p. P./Nacht: ab 139 Euro, 7 Nächte ab 129 Euro (bei Anreise So., Mo. oder Di. gilt ab 3 Ü der 7 Tagespreis)