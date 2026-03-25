Jackery SolarVault 3 Serie Vorverkauf: Smarte Heimspeicher mit attraktiven Rabatten

Ab heute habt ihr die Gelegenheit, die neue Generation der modularen Heimspeichersysteme von Jackery zu exklusiven Sonderkonditionen vorzubestellen. Die SolarVault 3 Serie markiert einen technologischen Sprung für eure private Energieversorgung und deckt ein breites Spektrum ab: vom kompakten 800-Watt-Balkonkraftwerk bis hin zum umfassenden Energiespeicher für größere Photovoltaikanlagen. Das System besticht durch eine beeindruckende PV-Eingangsleistung von bis zu 4.000 Watt und eine enorme Flexibilität. Die Basiskapazität von 2,52 kWh könnt ihr bei Bedarf durch zusätzliche Batteriemodule auf bis zu 15,12 kWh erweitern, sodass ihr auch für längere sonnenarme Phasen bestens gerüstet seid. Das Herzstück bildet ein KI-gestütztes Energiemanagement, das eure Solarerträge, den aktuellen Hausverbrauch und sogar dynamische Stromtarife in Echtzeit analysiert, um immer die wirtschaftlichste Betriebsstrategie für euch zu wählen.

Effiziente Technik und attraktive Early-Bird-Konditionen

Besonders interessant für Einsteiger:innen und Besitzer:innen von Balkonen ist das Modell SolarVault 3 Pro. Dieses steckerfertige All-in-One-System mit integriertem Wechselrichter und langlebigem LiFePO4-Speicher dürft ihr im Rahmen der Early-Bird-Aktion bis zum 8. April 2026 für lediglich 699 Euro statt der regulären 999 Euro vorbestellen. Wenn ihr direkt eine Komplettlösung sucht, könnt ihr das Bundle inklusive zwei bifazialen 450-W-Solarpanels für 849 Euro wählen – eine Ersparnis von rund 47 % gegenüber dem späteren Listenpreis. Dank der vier unabhängigen MPPT-Tracker nutzt das System die Sonnenenergie selbst dann optimal aus, wenn eure Module in unterschiedliche Himmelsrichtungen zeigen oder teilweise verschattet sind. Die Netzausgangsleistung von 1.200 Watt lässt sich für den rechtskonformen Betrieb in Deutschland problemlos auf 800 Watt begrenzen.

Maximale Leistung und Sicherheit für euer Zuhause

Für Nutzer:innen mit einem deutlich höheren Energiebedarf steht der SolarVault 3 Pro Max bereit. Er basiert auf demselben modularen Prinzip, liefert jedoch eine Ausgangsleistung von bis zu 2.500 Watt. Im Pre-Sale könnt ihr euch dieses Kraftpaket für 899 Euro sichern. Ein besonderer Vorteil ist der integrierte Bypass-Betrieb: Mit bis zu 3.680 Watt dürft ihr Netzstrom direkt an eure Geräte durchleiten, wodurch auch leistungsintensive Haushaltsgeräte betrieben werden können, ohne die Batterie unnötig zu belasten. Wer hingegen eine bestehende Solaranlage lediglich um einen smarten Speicher ergänzen möchte, kann zum SolarVault 3 Pro Max AC für 799 Euro greifen. Alle Geräte der Serie sind für extreme Bedingungen zwischen -20 °C und 55 °C ausgelegt und dank IP65-Zertifizierung wetterfest. Über 100 Schutzmechanismen, inklusive eines innovativen Aerosol-Feuerlöschsystems, sorgen dafür, dass ihr euch um die Sicherheit in euren vier Wänden keine Sorgen machen müsst. Der offizielle Marktstart und Versand erfolgt am 9. April 2026.