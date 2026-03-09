Jackery SolarVault 3: Intelligente Speichergeneration für euer Zuhause
Ein besonderes Highlight ist das KI-gestützte Energiemanagement. Das System analysiert für euch Solarerträge, euren persönlichen Verbrauch sowie dynamische Strompreise in Echtzeit. Dadurch dürft ihr euch über eine automatische Optimierung der Wirtschaftlichkeit freuen: Der Speicher lädt bevorzugt bei günstigen Tarifen und gibt die Energie in Hochpreisphasen wieder ab. Dank der schnellen Backup-Umschaltung in unter 20 Millisekunden bleibt eure Stromversorgung auch bei einem Netzausfall gesichert.
Für die Installation müsst ihr keine aufwendigen baulichen Veränderungen einplanen. Durch das Plug-and-Play-Design nehmt ihr das System innerhalb weniger Minuten selbst in Betrieb. Bestehende Solaranlagen lassen sich unkompliziert per AC-Kopplung einbinden, sodass ihr überschüssigen Strom effizient speichern könnt, ohne Wechselrichter austauschen zu müssen. Über die zugehörige App behaltet ihr zudem alle Daten im Blick und dürft sogar Offline-Steuerungen via Bluetooth vornehmen.
Sicherheit schreiben die Entwickler:innen groß: Ein integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem, permanentes Temperaturmonitoring und langlebige LiFePO4-Zellen sorgen für einen zuverlässigen Betrieb zwischen -20 °C und 55 °C.
Ab dem 9. März könnt ihr euch im offiziellen Onlineshop registrieren, um euch einen Gutschein für den Vorverkaufsstart am 25. März zu sichern. Die reguläre Auslieferung beginnt am 9. April, wobei der Einstiegspreis für den SolarVault 3 Pro unter 1.000 Euro liegen wird.