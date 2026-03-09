Jackery SolarVault 3: Intelligente Speichergeneration für euer Zuhause

Ein besonderes Highlight ist das KI-gestützte Energiemanagement. Das System analysiert für euch Solarerträge, euren persönlichen Verbrauch sowie dynamische Strompreise in Echtzeit. Dadurch dürft ihr euch über eine automatische Optimierung der Wirtschaftlichkeit freuen: Der Speicher lädt bevorzugt bei günstigen Tarifen und gibt die Energie in Hochpreisphasen wieder ab. Dank der schnellen Backup-Umschaltung in unter 20 Millisekunden bleibt eure Stromversorgung auch bei einem Netzausfall gesichert.

Für die Installation müsst ihr keine aufwendigen baulichen Veränderungen einplanen. Durch das Plug-and-Play-Design nehmt ihr das System innerhalb weniger Minuten selbst in Betrieb. Bestehende Solaranlagen lassen sich unkompliziert per AC-Kopplung einbinden, sodass ihr überschüssigen Strom effizient speichern könnt, ohne Wechselrichter austauschen zu müssen. Über die zugehörige App behaltet ihr zudem alle Daten im Blick und dürft sogar Offline-Steuerungen via Bluetooth vornehmen.

Sicherheit schreiben die Entwickler:innen groß: Ein integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem, permanentes Temperaturmonitoring und langlebige LiFePO4-Zellen sorgen für einen zuverlässigen Betrieb zwischen -20 °C und 55 °C.