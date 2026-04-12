Jackbox Party Essentials sind nun Teil von Netflix-Games

Netflix feiert in seinem Gaming-Lineup eine Party: Der Streamer gab bekannt, dass Jackbox Party Essentials der Netflix Party Games-Kollektion beitritt.

Jackbox Party Essentials im Netflix-Abo

Dieser Schritt macht drei der beliebten Jackbox-Gruppenspiele für Netflix-Abonnenten kostenlos verfügbar: Fibbage 4, Quiplash 3 und Drawful 2. Jedes Game unterstützt bis zu acht Spieler. Netflix hat seine interaktive Strategie neu ausgerichtet, um familienfreundliche und Partyspiele hervorzuheben. Das Unternehmen hat sogar Bindungen zu seinen ursprünglichen Inhalten angeboten. Wenn wir beispielsweise Overcooked über Netflix spielen, können wir ein Mitglied von Huntr/x von Kpop Demon Hunters als Avatar im Spiel verwenden.

Wir haben auch gesehen, dass die Game Controller-Software von Netflix, die jedes mobile Gerät in ein Gamepad für seine Spielebibliothek verwandelt, an der Spitze der meist heruntergeladenen iOS-App rund um das Osterferienwochenende herum stand. Diese Leistung könnte darauf hindeuten, dass viele Familien zumindest daran dachten, die Spiele des Streamers als Teil ihrer Freizeit auszuprobieren. Für die Jackbox Party Essentials reicht also ein Netflix-Abo aus, und dann könnt ihr die Games spielen. Probiert ihr sie aus?