Jabra Elite 7 Pro und Active angekündigt (Release 1.10.2021)

Jabra enthüllte gestern in einem Reveal-Event die neuen Jabra Elite 7-Kopfhörer, die in zwei unterschiedlichen Varianten ab 1.10.2021 erhältlich sein werden.

Als eines der ersten Unternehmen, das die True Wireless Technologie eingeführt hat, hat Jabra die Erfahrung aus der Entwicklung von sechs Produkt-Generationen in die neuen Modelle einfließen lassen, sodass diese noch besser auf die Anforderungen der Millionen Nutzer:innen zugeschnitten sind. Dabei sprechen Jabra Elite 7 Pro und Jabra Elite 7 Active spezielle Nutzergruppen an. Die neue Pro-Kategorie ist das Richtige für alle, die nur die beste Soundqualität für Musik und Anrufe wollen und True Wireless ohne Einschränkungen erleben möchten. Die Active-Variante bleibt auch bei Schweiß oder Feuchtigkeit sicher im Ohr und spricht so vor allem Sportler:innen und Menschen mit aktiverem Lifestyle an.

Jabra MultiSensor Voice

Die Einführung der innovativen Jabra MultiSensor Voice Technologie für die Elite 7 Pro sorgt für absolut kristallklare Anrufqualität, auch in den lautesten Umgebungen. Dies ist enorm wichtig, denn Menschen verbinden sich mehr denn je über die Stimme: Die Zahl an Telefonaten steigt Jahr um Jahr und steht nach Musikhören auf Platz zwei der wichtigsten Nutzungen von True Wireless Earbuds. Der Jabra MultiSensor Voice kombiniert einen Bone Conduction Sensor mit vier Mikrofonen sowie Algorithmen für ausgezeichnete Soundqualität. Damit sind die neuen Pro-In-Ears eines der ersten Consumer-Modelle, die diese hybride Technologie einsetzen.

Das Geheimnis hinter der Effektivität des Jabra MultiSensor Voice Sensor ist ein innovativer Voice Pick-up (VPU) Sensor in beiden Ohrstöpseln. Intelligente Algorithmen analysieren ständig die verschiedenen Geräuscharten, die die eingebauten Mikrofone aufnehmen. Stellen sie Windgeräusche fest, aktivieren sie automatisch den VPU Sensor. Die Bone Conduction Technologie überträgt die Stimme mittels der Vibrationen im Kieferknochen, der intelligente Algorithmus nutzt stets die beste Kombination aus Mikrofonen und Bone Conduction Sensor, um Anrufe optimal und kristallklar wiederzugeben.

Dazu kommt die bereits bekannte, anpassbare Active Noise Cancellation (ANC), die ein immersives Erlebnis kreiert. Nutzer:innen können den Sound mit der Jabra MySound Technologie noch weiter personalisieren und dank HearThrough genau festlegen, wie viel der Geräusche um sich herum sie wahrnehmen wollen.

Die Elite 7 Pro Kopfhörer sind 16 Prozent kleiner als die beliebten Jabra Elite 75t, die bisher kleinsten Kopfhörer von Jabra. Dank insgesamt 62.000 individuellen Ohrscans konnte Jabra eine „Landkarte“ des Durchschnittsohrs erstellen und dementsprechend die Bauform der Kopfhörer neu designen. Nach ausführlichen Tests hat das Unternehmen so nun Ohrstöpsel produziert, die eine außergewöhnliche Audioqualität und optimierten Komfort bieten.

Abgerundet wird die Erfahrung des Pro-Modells mit eine Batterielaufzeit von neun Stunden mit aktiviertem ANC und 35 Stunden mit dem Ladecase. Eine Schnellladefunktion sorgt für mehr als eine Stunde Laufzeit in nur fünf Minuten. Dazu verfügen die Kopfhörer über Alexa built-in, Siri und Google Assistant.

Jabra ShakeGrip Technologie

Für alle, die auf der Suche nach den perfekten Kopfhörern für einen aktiven Lifestyle sind, sind die Jabra Elite 7 Active die richtige Wahl. Bis auf die Multisensor Voice Technologie ist dieses Modell baugleich mit den Elite 7 Pro, verfügt also über vier Mikrofone für Anrufe sowie zwei weitere für die Personalisierung und das anpassbare ANC. Dank der neuen Bauart und der daraus resultierenden idealen Passform sowie der ShakeGrip Flüssigsilikon-Beschichtung verrutschen die Elite 7 Active auch bei Schweiß, Feuchtigkeit und schnellen Bewegungen nicht und kommen dabei ohne zusätzliche Ohrbügel aus. Auch für den Einsatz draußen sind die Kopfhörer geeignet, ein Mikrofonnetz blendet Windgeräusche bei Telefonaten aus, während die ausgezeichnete Audioqualität für ein optimales Musikerlebnis sorgt.

Jabra Elite 7 Pro & Active: Preis und Verfügbarkeit

Die Elite 7 Pro- und Elite 7 Active-In-Ear-Kopfhörer sind ab 1. Oktober für 179 Euro (Active) bzw. 199 Euro (Pro) erhältlich. Mehr Informationen findet ihr unter www.jabra.com/elite