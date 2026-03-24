IUMAN–Intimissimi Uomo präsentiert die Premium-Baumwolle Kollektion

Weich, langlebig und besonders elegant: Mit der neuen Premium-Baumwolle Kollektion bringt IUMAN–Intimissimi Uomo hochwertige Basics aus merzerisierter Premium-Baumwolle in die Herrengarderobe. Die Linie vereint italienische Handwerkskunst mit modernen Schnitten und luxuriösen Materialien – für Männer, die Wert auf Qualität und Stil legen.

Premium Feeling – jeden Tag

Jedes Stück der Kollektion, vom T-Shirt bis hin zu klassischen Boxershorts oder dem langen Pyjama mit durchgeknöpftem Oberteil, steht für Komfort und moderne Eleganz. Dank hochwertiger Verarbeitung und feinster Materialien sorgen die Basics für ein angenehmes Tragegefühl für jeden Anlass, während das weiche, atmungsaktive Gewebe sich sanft an die Haut schmiegt und für langanhaltende Frische sorgt. Ein Essential für jedes Outfit.

Der Stoff, der den Unterschied macht

Das Geheimnis liegt in der merzerisierten Premium-Baumwolle: Durch einen speziellen Veredelungsprozess erhält die Baumwollfaser ihren charakteristischen Glanz, ihre glatte Oberfläche und außergewöhnliche Strapazierfähigkeit. Das Ergebnis ist ein Stoff, der leicht und gleichzeitig formbeständig bleibt.

Die Kollektion ist ab dem 13. April online und in allen IUMAN-Intimissimi Uomo Stores erhältlich.