IUMAN Intimissimi Uomo: Hochwertige Merinowolle trifft innovative Performance

Die Kunst, sich wohlzufühlen – das ist das Prinzip hinter der neuen Merino Tech-Kollektion von IUMAN-Intimissimi Uomo. T-Shirts und Langarmshirts aus feinster Merinowolle schenken natürliche Wärme, Atmungsaktivität und einen modernen Look.

Merinowolle bietet eine natürliche Thermoregulation: Sie hält angenehm warm, bleibt dabei elastisch und leicht und sorgt für ein konstantes Frischegefühl, selbst bei wechselnden Temperaturen oder körperlicher Aktivität. Feuchtigkeit wird aufgenommen und schnell wieder abgegeben, wodurch unangenehmes Schwitzen und Geruchsbildung reduziert werden. Gleichzeitig ist die Faser von Natur aus antibakteriell, vielseitig einsetzbar und besonders angenehm auf der Haut.

Jedes Modell der Merino Tech-Kollektion ist gezielt für verschiedene Einsatzbereiche konzipiert:

Langarmshirts mit Rollkragen schützen zuverlässig vor Kälte, ohne zu beschweren, und eignen sich sowohl für elegante Casual-Looks als auch als technische Schicht beim Outdoor-Einsatz.

Langarmshirts mit Rundhalsausschnitt kombinieren Funktionalität mit einem modernen, dezenten Stil und sind ideal unter Jacken oder Mänteln.

T-Shirts bieten eine leichte, thermoregulierende Schicht, perfekt für dynamische Aktivitäten oder als Basis unter schwererer Oberbekleidung.

Die Merino Tech-Kollektion ist ab dem 19. Januar online und in allen IUMAN-Intimissimi Uomo Stores erhältlich.