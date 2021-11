Itorah Release für Frühjahr 2022 angekündigt (+ kommentiertes Gameplay-Video)

Publisher Assemble Entertainment und das deutsche Entwicklerstudio Grimbart Tales geben einen neuen Itorah Release-Zeitraum bekannt: Der fantasievolle Action-Platformer erscheint im Frühling 2022 auf Steam . Zudem wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, in dem Arthur Bäcker, Creative Director bei Grimbart Tales mehr über die lebendige Welt sowie die Inspiration zur ergreifenden Geschichte der Protagonistin erzählt.

Worum geht’s im Spiel?

Itorah ist ein Indie-Platformer im Metroidvania-Stil, der von der mesoamerikanischen Kultur inspiriert wurde. Im Fokus der Geschichte steht die gleichnamige Protagonistin und eine mysteriöse Plage, die das üppige Land von Nahucan voller Tempel, Dschungel, Ruinen und Berglandschaften bedroht. Gemeinsam mit ihrer sprechenden Axt versucht das junge Mädchen der Plage und dem Verschwinden der Menschheit auf den Grund zu gehen. Wenn sie wirklich der letzte Mensch sein sollte, welchem Schicksal fiel der Rest dann zum Opfer? Auf ihrer Suche nach Antworten, reist sie durch Nahucan und knüpft neue Freundschaften mit skurrilen Einheimischen.

Das Spiel kann bereits hier für 19,99€ vorbestellt werden (dank Pre-Order Rabatt für 17,00€). Die “Save the World”-Edition für 29,99€ enthält das Spiel sowie den offiziellen Soundtrack und das Artbook und ist eine großartige Möglichkeit, den Entwickler:innen Wertschätzung entgegenzubringen und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Assemble Entertainment spendet 10% des Erlöses jeder verkauften “Save the World”-Edition an Survival International zur Unterstützung der indigenen Völker rund um den Globus. Auch diese Version ist dank des Pre-Order Rabatts aktuell vergünstigt erhältlich – für 25,50€ statt 29,99€.