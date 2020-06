It Takes Two – Neues Koop-Spiel der A Way Out Macher angekündigt

Auf der EA Play Live wurde It Takes Two, das neueste Werk von Hazelight Studios vorgestellt. Wie auch der Titel verrät setzt das Spiel wieder voll und ganz auf eine Kooperfahrung.

It Takes Two to play

It Takes Two wurde von Donnerstag auf Freitag Nacht unter der Marke von EA Originals angekündigt. Das EA Originals Label ist eine Marke, die kleineren Produktionen eine Chance gibt und mit Fe, Unravel, Sea of Solitude oder eben A Way Out schon einige Achtungserfolge feiern durfte.

Der Trailer zeigt eine Familie, die beiden Eltern Cody und May und ihre Tochter Rose. Das Ehepaar befindet sich gerade in einer Trennung und Rose ist schwer mitgenommen und hegt nur den einen Wunsch, dass ihre Eltern wieder glücklich vereint sind. Durch ihre Trauer erwachen ihre beiden Puppen zum Leben, die von den beiden SpielerInnen gesteuert werden. Wie bei A Way Out ist auch hier davon auszugehen nicht alleine, sondern nur im Koop zu zweit gespielt werden kann.

Ansonsten gibt es nur wenige Informationen über den emotionalen Platformer. It Takes Two wird irgendwann 2021 erscheinen, aber auf welchen Konsolen ist bisher noch unbekannt.