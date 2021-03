It Takes Two ab sofort erhältlich

It Takes Two ist das neue ideenreiche Koop-Spiel von Hazelight Studios und Josef Fares. Große Bekanntheit erlangte der etwas verrückte aber passionierte Videospielentwickler und ehemalige Filmregisseur, als er live bei den Game Awards über die Acadamy Awards bzw. Oscars schimpfte. Abgesehen davon hat er mit Brothers A Tale of Two Sons und dem brillanten A Way Out bewiesen, dass er und sein Entwicklerstudio wundervolle Erlebnisse kreieren. Er sagt selbst: „Wir haben mit It Takes Two ein völlig neues Abenteuer geschaffen. An manchen Stellen bringt dich das Spiel zum Lachen, an anderen wird es sehr emotional, und dann gibt es wiederum Momente, an denen dein Puls rast, weil das Gameplay einfach so rasant ist.”

Der Launch-Trailer zeigt was das Spiel zu bieten hat: