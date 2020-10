Is it wrong to pick up Girls in a Dungeon 3 Simulcast auf Crunchyroll gestartet

Gute Nachrichten für die Fans des 14-jährigen Bell Cranell – der Is it wrong to pick up Girls in a Dungeon 3 Simulcast startete nun dank Anime House und Crunchyroll. Die ersten drei Folgen sind bereits verfügbar und hier abrufbar.

Worum geht’s?

Es sind einige Monate vergangen, seitdem sich Bell und Hestia zur Hestia Familia zusammengeschlossen haben. Doch in den Tiefen des Dungeons gibt es noch viel Unbekanntes und plötzlich geschieht etwas, was nie geschehen sollte – ein Monster erscheint in der Gestalt eines jungen Mädchens, das menschliche Sprache versteht und Orario in Unruhe stürzt.