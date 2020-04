Irony Curtain: From Matryoshka with Love Test (PS4): Willkommen, Genosse!

In Irony Curtain: From Matryoshka with Love strengt ihr eure grauen Zellen an. Was es mit diesem Point-and-Click-Adventure auf sich hat, lest ihr hier im Review! Zur offiziellen Website des Spiels geht es hier.

Zur Story des Spiels

Der Kalte Krieg hat das totalitäre Matryoshka fest im Griff. Ihr spielt Evan, einen etwas vertrottelten Journalisten, der unfreiwillig zwischen die Fronten zweier Supermächte gerät. Das Spionage-Abenteuer ist ein satirisches Point-and-Click-Adventure, inspiriert von Werken von LucasArts und Daedalic. Von Anfang an gilt es, euer Hirn anzustrengen und die Gegenstände um euch herum zu eurem Vorteil einzusetzen. Natürlich könnt ihr auch Items miteinander kombinieren, was das Nachdenken noch etwas kniffliger macht…

Schon in den ersten Szenen des Spiels wird klar, dass ihr hier einige Geheimnisse aufzudecken habt. Zwischen Kommunismus und Kapitalismus eingekesselt muss Evan die Flucht ergreifen, bevor ihr in einer Rückblende mehr von der Story mitbekommt. Ehe ihr es euch verseht, erledigt ihr schon Gefälligkeiten für die oberste Etage, und ihr rätselt euch durch jede einzelne Szene. Schläferagenten, geheime Pläne und jede Menge Humor erwarten euch in Irony Curtain – doch wie spielt sich dieses Polit-Adventure?

Inspiriert von klassischen Adventures

Das Geschehen spielt im Jahre 1951, daher gibt es keine großartigen technischen Neuheiten zu erwarten. Manche Rätsel lassen sich auf die gute alte Art lösen, und natürlich hilft es, manchmal ein wenig herumzuprobieren. Allerdings könnt sind oft Rätsel sehr straightforward geraten, ein Seil lässt sich nun einmal mit einer Rasierklinge durchschneiden und weniger mit einem Schlüssel. Wenn ihr aber mal aus Versehen oder Trotz den falschen Gegenstand zum Kombinieren verwendet, quittiert das Protagonist Evan mit beißendem Humor.

Obwohl das Spielgeschehen weitestgehend linear abläuft, sind ein paar Rätsel auch nicht linear geraten. Das bedeutet, dass ihr diese angehen dürft, wie ihr das möchtet, und können auf zwei oder mehrere Arten gelöst werden. Irony Curtain lässt dabei sein politisches Thema niemals außer Augen, wenn ihr das also überhaupt nicht in euren Games haben möchtet, solltet ihr eher einen Bogen um das Game machen. Alle anderen jedoch bekommen hier humorvolle und augenzwinkernde Rätsel-Action präsentiert, die mit so gut wie mit jedem Klischee spielt!

Die Technik von Irony Curtain

Die 21 handgezeichneten Umgebungen des Spiels wirken zwar comichaft, aber nicht übertrieben knallig. Die flüssigen Animationen sind ebenso äußerst gelungen, und gemeinsam mit der Hervorheben-Funktion (durch Halten der R2-Taste) könnt ihr auch keine Hotspots übersehen. Das macht Irony Curtain: From Matryoshka with Love ziemlich gut, und alles in allem vermag der Look zu gefallen. Übermäßige Grafik- und Effektwunder dürft ihr zwar nicht erwarten, aber das passt auch nicht ins Genre des Point-and-Click-Adventures. Das Spieltempo ist dabei zwischen mittelmäßig und zäh.

Beim Sound allerdings tut sich das Spiel extrem hervor. Die super englische Vertonung der einzelnen Charaktere bringt die Stimmung des Games klasse rüber, und da macht es auch richtig Spaß, den einen oder anderen Fehler zu machen. Das Handling des Titels ist einer PS4 und dessen DualShock-Controller angemessen: Natürlich ist das Prinzip eines Point-and-Click eher an eine Maus angelehnt, aber dank Hotspot-Hervorhebung und einer ziemlich raschen Steuerung mittels Analogcontroller tut dies Irony Curtain: From Matryoshka With Love keinen Abbruch.