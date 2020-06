Iron Man & Co versammeln sich auch in der Next-Gen: Marvel’s Avengers auch für PS5 und Xbox Series X

Marvel’s Avengers soll am 4. September 2020 auf PS4 und Xbox One X erscheinen und bei Konsolen-Launch auf den jeweiligen Next-Gen Geräten verfügbar sein.

Nach etlichen anderen hochkarätigen Games kündigen sich nun auch Marvel’s Avengers für die nächste Konsolengeneration an. Für alle, die das Superhelden-Spiel auf PS4 bzw. Xbox One X erstehen, wird ein nahtloser Übergang auf die PlayStation 5 respektive Xbox Series X ermöglicht werden.

Cross-Gen-Multiplayer & Top-Performance

Entwickler Crystal Dynamics verspricht für Marvel’s Avengers nicht nur einen nahtlosen Übergang samt Spielständen bei Konsolen-Launch, sondern bietet außerdem Cross-Gen-Multiplayer. Sollten sich also nicht alle eurer Freundinnen und Freunde die Next-Gen bei Release zulegen, können sich eure persönlichen Avengers dennoch auch Old- zu New-Gen übergreifend assemblen. Sprich: Kauft Felix eine PS5, Sarah bleibt aber bei ihrer PS4, so können sie dennoch zusammen in die Rolle ihrer Lieblings-Superhelden schlüpfen. Selbiges gilt natürlich für Noah und Ricarda auf Xbox Series X und Xbox One X.

Über diese Generationenwechsel-Features hinaus, bieten PlayStation 5 und Xbox Series X natürlich deutlich höhere Performance und damit ein stärkeres Spielerlebnis. Extrem schnelle Ladezeiten, verbesserte Auflösung, Wiedergabetreue, Texturen und Rüstungszerstörung, Raytracing und mehr sollen das Spielerlebnis auf ein neues Level heben.

Sowohl die PlayStation 5 als auch Xbox Series X sind für Ende 2020 angekündigt. Einen genauen Release-Termin gibt es leider noch nicht.