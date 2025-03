inZOI lässt euch auf iOS selbst zum ZOI werden

Dank Live Link Face-Anbindung kann inZOI euer Gesicht erfassen und ins Spiel bringen – wie cool ist das denn?!

Über inZOI

Eine der aufregendsten Eigenschaften von inZOI ist seine Bereitschaft, den Fans ein beispielloses Maß an kreativer Freiheit zu ermöglichen, wenn es darum geht, sich auszudrücken. inZOIs Charakterersteller bietet bereits Hunderte von verschiedenen Optionen für uns, aus denen wir in Bezug auf den Charakter wählen können, von der physischen Erscheinung bis hin zu anderen Merkmalen. Darüber hinaus lässt sich die realistische Grafik das gesamte Erlebnis immersiver anfühlen als jedes andere Lebenssimulationsspiel davor, was uns eine noch größere Möglichkeit gibt, wirklich das Gefühl zu haben, die eigene Persönlichkeit und das eigene Abbild im Spiel zu schaffen.

Was das Facial Capture-System des Spiels für alle so bahnbrechend macht, ist, dass es eine Technologie verwendet, die normalerweise für professionelle Animationen und Spieleentwicklung reserviert ist. Durch die Wiederverwendung von Tools, die ursprünglich für den Einsatz in der Industrie entwickelt wurden, ermöglicht inZOI den Spieler*innen, einen Charakter zu erstellen, der wirklich wie sie aussieht, und ermöglicht es ihnen, in eine virtuelle Welt auf eine Weise zu treten, wie sie es noch nie zuvor konnten. Auf die Frage nach dem Gesichtserfassungssystem von inZOI und wie es die Immersion verbessert, gibt es die folgende Aussage vom Produzenten:

„Das Facial Capture-System in inZOI verwendet die „Live Link Face“-Anwendung von Unreal Engine, ein Tool, das ursprünglich für MetaHuman-Animatoren entwickelt wurde und hauptsächlich von Entwicklern verwendet wurde. Da inZOI jedoch mit Unreal Engine gebaut wurde, sahen wir die Möglichkeit, diese Technologie für Spieler zugänglich zu machen. Wir waren besonders begeistert zu sehen, dass die Schöpfer inZOI als Vtuber-Streaming-Tool verwenden und zeigen, dass diese Funktion nicht nur die Immersion, sondern auch kreative Anwendungen verbessert. Derzeit ist diese Funktion nur auf iOS-Geräten verfügbar. Wir planen, die Forschung und Entwicklung weiterer Tools über die Gesichtserfassung hinaus fortzusetzen, um die Erstellung und das Storytelling von Spielern zu unterstützen und die Plattformfähigkeit weiter auszubauen.“