InvisibleShield Displayschutzfolien für die neuen Samsung Galaxy S21 Modelle ab sofort erhältlich

InvisibleShield hat heute GlassFusion VisionGuard+ mit D3O und GlassFusion+ mit D3O für die Smartphones Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra vorgestellt. Diese neuen Displayschutzfolien sind die ersten InvisibleShield-Produkte überhaupt, die mit D3O verstärkt sind, einem brandneuen hochentwickelten Aufprallschutz.

D3O wird weltweit beim Militär, in der Sport- und Motorradbranche sowie in der Industrie für modernsten Aufprallschutz eingesetzt. Der D3O-Zusatz, der in GlassFusion VisionGuard+ und GlassFusion+ verwendet wird, wurde von UL, einem der weltweit führenden Unternehmen für Sicherheitswissenschaften, unabhängig analysiert. Hier wurde bestätigt, dass D3O im Vergleich zu früheren GlassFusion-Produkten von InvisibleShield 20 Prozent mehr Aufprall- und Splitterschutz bietet. GlassFusion VisionGuard+ mit D3O und GlassFusion+ mit D3O für das Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra wurden außerdem im Rahmen des Samsung Mobile Accessory Partnership Program (SMAPP) für die Einhaltung der Samsung-Performance Standards zertifiziert und beeinträchtigen in keiner Weise den Samsung-Fingerprint-Scanner auf dem Display.

GlassFusion VisionGuard+ mit D3O ist eine hybride Displayschutzfolie, die umfassenden Aufprallschutz kombiniert mit einer Eyesafe-Schicht, die blaues HEV-Licht blockiert, ohne die Farbdarstellung des Smartphone-Displays zu beeinträchtigen. Darüber hinaus enthält GlassFusion VisionGuard+ mit D3O antimikrobielle Eigenschaften, die das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien hemmen und vor dem Verschleiß durch Mikroorganismen schützen. GlassFusion VisionGuard+ mit D3O verfügt über eine glasähnliche Haptik, absorbiert Stöße und leitet Aufprallkräfte aus bis zu drei Metern Höhe ab und bietet so hochklassigen Schutz.

GlassFusion+ mit D3O ist eine hybride Displayschutzfolie, die umfassenden Aufprallschutz und gleichzeitig die Berührungsempfindlichkeit des Displays bewahrt. Das Produkt enthält außerdem antimikrobielle Eigenschaften, die das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien hemmen und vor dem Verschleiß durch Mikroorganismen schützen. Außerdem absorbiert es Stöße und schützt das Smartphone vor Stürzen aus bis zu drei Metern Höhe. Die robusten, langlebigen Komponenten des GlassFusion+ mit D3O sind zu einer polierten, glasähnlichen Oberfläche veredelt.

Preise & Verfügbarkeit:

InvisibleShield Displayschutzfolien für das Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra sind ab sofort auf ZAGG.com und ausgesuchten Händlern landesweit erhältlich:

– GlassFusion VisionGuard+ mit D3O (49,99 € UVP)

– GlassFusion+ mit D3O (44,99 € UVP)

– GlassFusion+ (34,99 € UVP) i