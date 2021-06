Intro für Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin veröffentlicht

Neugierig auf Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin? Capcom hat die Introsequenz veröffentlicht – seht sie gleich hier!

Über Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

In Vorbereitung auf die Veröffentlichung (wir berichteten bereits) von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin am 9. Juli hat Capcom eine ganze Reihe von Neuigkeiten über das Spiel enthüllt. Kurz bevor die Demo des Spiels live geht, hat Capcom das gesamte Eröffnungsfilm veröffentlicht, um den Fans einen Vorgeschmack darauf zu geben, was sie von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins erwarten können.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ist ein rundenbasiertes RPG-Spin-off der Monster Hunter-Reihe für diejenigen, die ein traditionelleres und unbeschwerteres Monster Hunter-Erlebnis suchen. Die Haupttitel von Monster Hunter konzentrieren sich auf die Jäger:innen, die Stories-Serie fokussiert sich eher auf die Reiter:innen. Das bedeutet, dass sich die Geschichte mehr auf ihre Freundschaft konzentriert.