Interview mit Florian Lindebner, Xiaomi Österreich: Xiaomi setzt erfolgreiche Expansion in Österreich mit Online-Store fort

Mit einem eigenen E-Commerce-Store startet Xiaomi in Österreich durch und bringt gleichzeitig ein stark erweitertes Produktportfolio mit. Über 400 Produkte, davon mehr als 300 aus dem boomenden AIoT-Bereich. Wir haben mit Florian Lindebner, PR- und Marketingverantwortlicher bei Xiaomi Österreich, über die Hintergründe, Ziele und Zukunftspläne gesprochen.

Florian, Xiaomi geht jetzt auch in Österreich mit einem eigenen Online-Shop an den Start. Warum gerade jetzt?

Wir sind davon überzeugt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Xiaomi ist seit einigen Jahren sehr erfolgreich in Österreich unterwegs. Wir sind derzeit die Nummer 3 im Smartphone-Markt. Mit dem eigenen E-Commerce schaffen wir jetzt die Basis für die nächste Wachstumsphase. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das ein direkter Zugang zu mehr als 400 Produkten, exklusive Angebote und ein noch besseres Markenerlebnis.

Was genau erwartet die Konsumentinnen und Konsumenten im neuen Online-Store?

Ein deutlich breiteres Sortiment als bisher, insbesondere im Bereich AIoT. Über 300 der Produkte stammen aus unserem „Artificial Intelligence of Things“-Portfolio. Das sind smarte Geräte, die den Alltag einfacher und komfortabler machen. Darunter fallen etwa smarte Staubsauger, Glühbirnen, Luftreiniger, E-Scooter, Smart Bands und ab sofort auch Fernseher. Die TV-Kategorie bieten wir nun erstmals in Österreich an.

Wie wichtig ist der österreichische Markt für Xiaomi?

Sehr wichtig. Wir haben hier in den letzten vier Jahren eine starke Community aufgebaut. Neben unseren Smartphones sehen wir enormes Potenzial im AIoT-Bereich. Das belegen auch die Zahlen. In Westeuropa ist dieser Bereich im Jahr 2024 um 59 Prozent gewachsen. Österreich ist hier keineswegs Schlusslicht. Viele Konsumentinnen und Konsumenten wünschen sich smarte, praktische Lösungen, die einfach funktionieren. Und genau das bieten wir – zu einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wie fügt sich der neue Online-Store in eure bestehende Vertriebsstrategie ein?

Der Online-Store ist für uns ein zusätzlicher Wachstumskanal. Wir arbeiten weiterhin eng mit starken Partnern wie Magenta, A1, MediaMarkt oder Hartlauer zusammen. Gleichzeitig bieten wir mit mi.com/at eine direkte Plattform, die unseren Nutzerinnen und Nutzern mehr Auswahl, exklusive Aktionen und ein durchgängiges Markenerlebnis ermöglicht. Beides ergänzt sich perfekt.

Stichwort neue Produkte. Mit dem POCO F7 kommt ja auch frischer Wind in euer Smartphone-Line-up.

Genau. POCO ist unsere unabhängige Sub- und „Online-Only“-Marke, die sich speziell an eine junge, technikaffine Zielgruppe richtet. Das neue POCO F7 bringt nicht nur ein auffälliges Cyber-Design, sondern auch starke Performance auf Flaggschiff-Niveau. Und das zu einem Preis, der deutlich unter vergleichbaren Modellen liegt. Für viele Nutzerinnen und Nutzer ist das der perfekte Einstieg in die Welt von Xiaomi.

Was sind eure nächsten Ziele in Österreich?

Unser Ziel ist es, weiter nachhaltig zu wachsen. Wir möchten unsere Position im Smartphone-Markt festigen und im AIoT-Bereich neue Maßstäbe setzen. Mit dem neuen Online-Store haben wir eine starke Infrastruktur geschaffen. Und wir werden unser Produktportfolio auch in Zukunft laufend erweitern. Unser Anspruch bleibt, innovative Technologie für alle zugänglich zu machen.

Zum Abschluss: Was wünscht sich Xiaomi von den österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten?

Neugier. Wer einmal ein Xiaomi-Produkt ausprobiert hat, merkt schnell, wie viel durchdachte Technologie dahintersteckt. Unser Tipp: einfach mal im neuen Online-Store stöbern. Vielleicht entdeckt man ja das nächste Lieblings-Gadget für zuhause.

Vielen lieben Dank für das Interview lieber Florian!