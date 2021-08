Insurgency: Sandstorm: Konsolen-Release-Termin enthüllt

Focus Home Interactive und New World Interactive enthüllten den Insurgency: Sandstorm Konsolen-Release-Termin. Demnach erscheint der Titel am 29.9.2021 nicht nur für PS4 und Xbox One, sondern auch aufpoliert samt Backwards-Compatibility inkl. 4K und 60fps auch für die Current-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series am 29.9.2021.

Der taktische Koop-Shooter hat sich bereits in der Gaming-Community einen Namen gemacht und ist vor allem für seine immersive, moderne Kriegsführung bekannt, mit Schwerpunkt auf den tödlichen Nahkämpfen, dem schnellem, objective-orientiertem Multiplayer sowie dem intensiven Koop-Gameplay. Hier ein kleiner Vorgeschmack: