Inselleben vorab testen: Die Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden Demo ist da

Ab heute könnt ihrmit der Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden Demo einen ersten Blick auf das bunte Treiben. Die Demo ist ab sofort im Nintendo eShop für die Nintendo Switch sowie die Nintendo Switch 2. Damit habt ihr die Chance, die einzigartige Mischung aus Humor, Drama und Liebe auszuprobieren, bevor das vollständige Spiel am 16. April erscheint. Ein neuer Übersichtstrailer zeigt euch zudem vorab, welche verrückten Geschichten euch auf der Insel erwarten.

Eigene Charaktere erstellen und Fortschritte sichern

In der Willkommensversion dürft ihr bis zu drei eigene Mii-Charaktere erschaffen und deren Persönlichkeiten sowie Eigenheiten individuell festlegen. Ihr könnt die Verwaltung eurer Insel übernehmen und erste Anpassungen an den Wohnräumen vornehmen. Besonders praktisch: Euren Spielfortschritt dürft ihr später einfach in die Vollversion übertragen. Als kleines Extra erhalten alle Spieler:innen nach dem Abschluss der Demo ein exklusives Hamsterkostüm in einer Zufallsfarbe für ihre Mii-Charaktere. Wer nach dem Testen direkt weiterspielen möchte, kann den Titel ab sofort im Nintendo eShop oder im My Nintendo Store vorbestellen.