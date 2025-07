Infinity Nikki: Die Danquing-Season startet jetzt

Ein weiteres Infinity Nikki-Update kommt diesen Monat im Free-to-Play-Open-World-Abenteuer-Anziehspiel.

Über Infinity Nikki

Nach der Blue Tears-Season Anfang Juli kommt bald die Danqing Season. Die neue Staffel wird von einem großen neuen Patch, Version 1.8, angeführt, der schon heute erscheint. Der neue Patch startet natürlich eine neue Staffel in Infinity Nikki. Das ist alles ziemlich Standard für das Spiel, obwohl offensichtlich ein Teil des Inhalts des Patches nicht zeitlich begrenzt ist. Was jedoch nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein wird, ist das Hauptereignis, das vom 30. Juli bis zum 2. September läuft. Die Danqing-Saison bringt einen traditionell chinesisch inspirierten, eingefärbten malerischen Look in das Spiel. Die größte Neuzugänge sind die neue Region Danqing Island, ein abgelegener Ort, der Nikki und Momo anzieht.

Es fungiert auch als eine parallele, traumhafte Welt, in der sich ein neues Kapitel der Geschichte entfaltet. Nikki und Momo werden mit Hilfe des Sehers über die Insel reisen, um das Geheimnis der verschwindenden Dorfbewohner zu lüften. Der neue Boss in dieser Saison ist Inkshade: Painting Loong, den ihr in einem neuen Kampf besiegen müsst. Es gibt natürlich neue Minispiele, an denen man teilnehmen kann, von denen man zum traditionellen Weiqi (Go) spielen kann. Es gibt Kostüme, die vom Thema der neuen Saison inspiriert sind, sowie drei neue Outfits zum Sammeln: Clouded Loong (5-Sterne-Outfit), Forever Bond (5-Sterne-Outfit), Danqing Craft (Fähigkeits-Outfit). Klingt alles gut soweit? Dann gibt es noch einen Trailer für euch!