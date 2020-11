Indie-Titel Super Catboy von 2-Mann-Studio angekündigt

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Pixelpogo – ein zweiköpfiges Team aus Aachen – kündigen Super Catboy an. Der Action-Platformer im High-Bit-Pixelartstil ist von der 16bit-Platformer-Ära der 90er Jahre inspiriert und handelt von Super Catboy, der die finsteren Pläne seines Schöpfers aufhalten will. Dabei sorgt er für jede Menge Chaos und wird von Weapongirl begleitet – seine bis an die Zähne bewaffnete Gefährtin. Der Release des Indie Action-Platformer ist für Herbst 2021 auf Steam für Windows-PC und Mac geplant.

Wer mehr über Super Catboy erfahren möchte, kann sich vom Ankündigungs-Trailer berieseln lassen, Pixelpogo auf Social Media folgen oder gleich persönlich auf der MAG-CON treffen.