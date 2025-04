Indiana Jones und der Große Kreis: Beste Grafik nur auf PS5 Pro

Indiana Jones und der große Kreis wird in nativer 4K-Auflösung mit Raytracing auf PlayStation 5 Pro laufen, hat Entwickler Machine Games bestätigt.

Über Indiana Jones

Die Nachricht wurde im PlayStation-Blog geteilt und bestätigte, dass die PS5 Pro-Version des Xbox-Spiels die beste Leistung aller Konsolenversionen haben wird. Auf der Xbox Series X läuft The Great Circle laut Digital Foundry im Durchschnitt mit 1800p, mit dynamischer Auflösungsskalierung. „Indiana Jones und der große Kreis in einer nativen 4K-Auflösung zu spielen, ist wirklich der beste Weg, um den Detaillierungsgrad zu schätzen, den das Team von MachineGames in jede Ecke der Welt gegossen hat“, sagte Produktionsleiter John Jennings dem PlayStation Blog.

„Man könnte Stunden damit verbringen, einfach durch die verschiedenen Umgebungen zu laufen und jede Kleinigkeit zu bewundern, von jedem Artefakt in der beeindruckenden Sammlung des Marshall College bis hin zur grünen Schönheit von Sukhothais Dschungeln.“ Bethesda und Machine Games haben kürzlich bestätigt, dass die PS5-Version von Indiana Jones am 17. April 2025 veröffentlicht wird. Entwickler MachineGames arbeitet derzeit am Story DLC für das Spiel The Order of the Giants, der 2025 veröffentlicht wird. Der Chef von Lucasfilm Games sagte kürzlich, es wäre „super interessant“, „mehr und mehr Indiana Jones-Geschichten zu erzählen“.