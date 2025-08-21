INA KENT und Full Of Desire erzählen eine gemeinsame Geschichte von Selbstbestimmung

Taschen und Lingerie – alltägliche Begleiter, die viel mehr sind als funktionale Hüllen: Schutzräume für Eigenheiten, intime Bekenntnisse, sichtbare wie unsichtbare Ausdrucksformen. Eine neue Kooperation zwischen INA KENT und Full Of Desire beleuchtet diese Dualität – subtil, atmosphärisch und mit Gespür für individuelle Geschichten.

Ergebnis ist neben einer Bildserie der folgende Trailer, in dem die Nacht und ihre Ambivalenz zwischen Ausgelassenheit und Reflexion eingefangen wird. Contemporary Dancer Andréa Givanovitch tanzt darin durch ein schlafendes Wien, begleitet vom Echo einer Clubnacht, den eigenen Gedanken und den Beats der österreichischen Rapperin BEX. Kleidung wird zum Ausdrucksmittel für Freiheit, Bewegung und Intuition. Fotograf Pascal Schrattenecker und Videograph Kevin Pham haben eine Bildsprache geschaffen, die zwischen Bewegung und Ruhe, Nähe und Distanz pendelt.