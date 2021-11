in-ear-Kopfhörer vivo TWS 2 ANC und TWS 2E kommen nach Österreich

Erstmals bringt vivo seine True Wireless Kopfhörer TWS 2 ANC mit aktiver Geräuschunterdrückung nach Österreich, begleitet vom Einsteigermodell TWS 2E.

Mit den stylischen Premium-Kopfhörern TWS 2 ANC passen sich Konsument:innen dem ständig wechselnden Geräuschpegel der Umgebung an und können Anrufe, Musik oder mobile Games in allen Lebenslagen genießen. Auf Wunsch genügt eine Berührung, um die Umgebungsgeräusche wieder zurückzubringen. Die neuen Spitzenklasse-Kopfhörer ermöglichen durch ihre geringen Reaktionszeiten eine universelle Gaming-Erfahrung und sorgen mit einem dreifachen Mikrofonfilter dafür, dass Umgebungsgeräusche bei Telefonaten ausgeblendet werden. Die TWS 2 ANC von vivo bieten eine Akkulaufzeit von über sieben Stunden mit einer einzigen Ladung, mit aktivierter Geräuschunterdrückung hält die Batterie mehr als vier Stunden. In Kombination mit dem eleganten Ladegerät, das auch als mobiler Energiespeicher dient, können Nutzer:innen sogar bis zu 26 Stunden Akkulaufzeit genießen.

Satter Sound ohne Ablenkung von außen

Um Verbraucher:innen mobile Audioerlebnisse ohne Ablenkung zu ermöglichen, hat vivo eine dynamische Technologie entwickelt, die Nebengeräusche bis zu 40 dB ausblendet. Auf Wunsch können sie mit einer Berührung alle Geräusche von außen hören, ohne die Kopfhörer herauszunehmen – zum Beispiel, wenn sie sich unterhalten oder auf Ansagen am Bahnhof konzentrieren wollen. Außerdem stattet vivo seine TWS 2 ANC Kopfhörer mit einem dreifachen Mikrofonfilter aus, der die Stimmen von Nutzer:innen perfekt einfängt – auch in belebten und lauten Umgebungen.

Verbesserte Soundstage mit 12-Millimeter-Treibern

Das innovative Akustiksystem und der DEEP-HD Ultra HD Audio Engine von vivo sorgen bei den TWS 2 ANC Kopfhörern für eine optimale Hi-Fi-Soundqualität. Dank ausgefeilter Technik konnte vivo große 12,2-Millimeter-Treiber in die kompakten Gehäuse der Premium-Kopfhörer einbauen. Super Loud Driver Units liefern eine präzise Wiedergabe über alle Frequenzbereiche und sorgen durch einen verbesserten Dynamikbereich für intensive, tiefe Bässe und kristallklare Höhen – und damit für den perfekten Sound.