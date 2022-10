Impact Winter Soundtrack ab sofort digital und als Vinyl erhältlich

Skybound Entertainment und Anonymous Content feiern voller Stolz den Release des Soundtracks von Impact Winter mit Musik, inspiriert vom und direkt aus dem von Kritikern gefeierten Audible Original. Erhältlich ist der Soundtrack sowohl digital als auch als Vinyl über den Skybound Store.

Impact Winter von Travis Beacham, dem Autor von Pacific Rim, debütierte Anfang des Jahres als der #1 Audible Plus Bestseller in den USA und #1 Audible Original Fiction Bestseller in der ersten Veröffentlichungswoche. Die actiongeladene, romantische Coming-of-Age-Story bietet ein noch nie dagewesenes Klangerlebnis durch binaurale Actionsequenzen, originäre Musik und ein unvergleichbares Sounddesign. All dies erweckt die postapokalyptische Welt in all ihren brutalen Details zum Leben. Impact Winter ist über Audible und alle gängigen Podcastanbieter erhältlich, bei Apple erreichte es den 3. Platz der Fiction Podcast Charts. Im Juli veröffentlichte Skybound unter dem gleichen Namen einen One-Shot Prequel Comic, der in Comicläden und über digitale Plattformen erhältlich ist.

Die Veröffentlichung des Impact Winter Soundtracks stellt Skybounds ersten Vorstoß in den Bereich der Musikdistribution dar. Als Multiplattform-Entertainment-Unternehmen ist Skybound in den Bereichen Film, Fernsehen, Animation, Digital Programming, Videospiele, Comics und Merchandise tätig. Impact Winter gesellt sich zu Marken wie The Walking Dead und Invincible als eine tragende Kraft für das Unternehmen.

Impact Winter Original Soundtrack Tracklist: