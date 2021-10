Imola ist ab sofort in F1 2021 verfügbar

F1 2021 (zur offiziellen Website) hat die zweite von drei kostenlosen Rennstrecken nach dem Start zur Motorsportsimulation von Codemasters hinzugefügt. Hallo Imola!

Über Imola in F1 2021

Die Rennstrecke Imola – der offizielle Name lautet Autodromo Enzo e Dino Ferrari – ist jetzt in allen Spielmodi erhältlich. Imola war Gastgeber des Großen Preises der Emilia Romagna am 18. April, der zweiten Runde der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft. Sie und Portugals Portimão Circuit waren in letzter Minute Ergänzungen zu den COVID-geänderten Zeitplänen für 2020 und 2021 von F1, die Codemasters zu den Änderungen zwangen. Daher wurden nun Anstrengungen unternommen, Imola zusammen mit Saudi-Arabiens Jeddah Street Circuit aufzubauen (wird im November 2021 hinzugefügt).

Das Rendern eines F1-Platzes mit der Art von Detail, die Rennfans von einem Videospiel erwarten, ist nur ein Teil des damit verbundenen Aufwands. Codemasters-Entwickler:innen müssen auch ihre KI-Fahrer schulen, um die optimale Linie durch die Strecke zu finden und dann mit Verkehr, Überholung und anderen Rennereignissen während der Veranstaltung umzugehen. Alles nicht so einfach, aber das ist den Fans egal, solange die Stimmung passt, nicht wahr? Hier ist ein Blick auf Imola an Bord von Pierre Gaslys Scuderia AlphaTauri AT02: