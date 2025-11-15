Immortals Fenyx Rising (PC) ist bis 2. Dezember 2025 gratis zu holen

Ubisoft verschenkt sein mythologisches Open-World-Abenteuerspiel Immortals Fenyx Rising für die nächsten Wochen kostenlos auf dem PC.

Über Immortals Fenyx Rising

Das Spiel, das vom Assassin’s Creed Odyssey-Studio Ubisoft Quebec entwickelt wurde, wurde ursprünglich am 3. Dezember 2020 veröffentlicht und nähert sich nun seinem fünften Geburtstag. Es ist jedoch ein anderes 5-jähriges Jubiläum, das zu diesem Werbegeschenk geführt hat. Das Ubisoft Connect-Ökosystem wurde im November 2020 auf den Markt gebracht, und das ist es, was aktuell gefeiert wird.

Um den Meilenstein gebührend zu feiern, können wir den Ubisoft Store besuchen und Immortals Fenyx Rising bis zum 2. Dezember kostenlos „kaufen“. Nach der Inanspruchnahme des Spiels verbleibt es in der Ubisoft Connect-Bibliothek, als wäre es ein Standardkauf, ohne dass ein anderes Abonnement oder Kauf erforderlich ist, um es weiter zu spielen. Das ist richtig cool, ihr müsst es euch nur bis 2. Dezember holen!