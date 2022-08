Immer gegeneinander: Mehrspieler-Spaß Block’Em! startet am 8. September 2022

Wollt ihr eure Freund:innen so richtig in die Pfanne hauen? Mit Block’Em! wird das Ganze ein Spaß – Trailer gibt’s gleich hier!

Mehr über Block’Em!

Publisher Curve Games und das schwedische Studio Cat Shawl Games freuen sich bekannt zu geben, dass ihr Blockbuilding-Partyspiel Block’Em! am 8. September 2022 auf Steam (zur Spieleseite) startet. Der Titel ist eine aufregende Mischung aus Plattform und Puzzle sowie ein actiongeladenes Blockbuilding-Partyspiel für zwei bis vier Spieler. Die Steuerung ist einfach, aber der Weg zum Sieg ist komplex: Alle wollen die ersten sein, die das Ziel erreichen. Da bleibt kein Auge trocken! Rasmus Östlund, Studioleiter von Cat Shawl Games, sagte: “Wir freuen uns sehr, Block’Em! diesen September auf den Markt zu bringen. Block’Em ist schnelllebig, süß und verspricht, Freundschaften an den Rand der Zerstörung zu bringen! Wir können es kaum erwarten, dass ihr euch in diesem Sommer gegenseitig mit unserem Spiel herausfordert.“

Hiermit erwartet euch ein Partyspiel mit schnellen Runden. Überlistet ihr eure Gegner:innen mit schlauen Moves, oder schubst ihr sie einfach in die Lava? Das Game kann sowohl online als auch auf der Couch miteinander gespielt werden. Schnell baut ihr euch Plattformen, ähnlich wie in einem 2D-Fortnite, und navigiert euch durch die lebendige und chaotische Arena. Schnelle Reflexe und kluges Vorausdenken ist hier Pflicht – passt bloß auf, dass euch niemand erwischt … Am 8. September 2022 ist es so weit, dann kommt das Spiel für Steam heraus. Doch auch Konsolenspieler:innen können sich freuen, denn Block’Em! wird für 9,99 Euro auf Steam, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich sein. Hier noch ein Video zum kommenden Party-Spiel für euch: