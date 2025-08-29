IMIKI Ring 2: Intelligenter Gesundheitsring für unter 100 Euro

Der IMIKI Ring 2 mit innovativer Touch-Steuerung und Vibrationstechnologie macht Smartwatches überflüssig und ist erstmals auf der IFA zu sehen.

Während die Konkurrenz noch auf sperrige Armbänder setzt, revolutioniert der neue IMIKI Ring 2 das Wearable-Segment mit einer Weltneuheit. Als erster smarter Ring seiner Preisklasse vereint er präzise Gesundheitsüberwachung mit innovativer Bluetooth-Fernsteuerung und einem integrierten Mikromotor für haptisches Feedback direkt am Finger. Das Ergebnis: 24/7-Monitoring ohne störende Displays, Vibrationen oder Geräusche. Seine Weltpremiere feiert der IMIKI Ring 2 auf der IFA Berlin vom 5. bis zum 9. September 2025, damit auch ihr ihn hautnah erleben könnt.

Smart-Touch trifft Gesundheitstechnologie: Ein Ring, der mitdenkt

Die Revolution liegt im Detail: Der IMIKI Ring 2 verwandelt euren Finger in eine intelligente Steuerzentrale. Über die innovative Smart-Touch Remote Control könnt ihr Smartphones, Tablets oder Smart-Home-Geräte diskret per Bluetooth bedienen, ohne das Handy aus der Tasche zu holen. Ob Foto- und Videoaufnahme, Musiksteuerung, Short Video Control, Blättern beim Lesen oder PowerPoint-Präsentationen: Der Ring macht komplexe Bedienungen zu intuitiven Fingergesten, die ihr spielend leicht nutzen könnt.

Präzise Sensortechnik im Miniaturformat

Unter der eleganten Edelstahl-Oberfläche, die aus medizinischem SUS 316 gefertigt ist, arbeiten hochmoderne Biosensoren. Sie messen kontinuierlich die Herzfrequenz, Herzratenvariabilität (HRV), Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Körpertemperatur. Ein KI-gestützter Algorithmus analysiert diese Daten in Echtzeit und erstellt individuelle Berichte zu eurer Schlafqualität, eurem Stresslevel und eurer Regeneration.

Besonders innovativ: Das integrierte Emotionsmonitoring erkennt Müdigkeit und Stimmungsschwankungen, noch bevor sie bewusst wahrgenommen werden. Für Frauen bietet der Ring zusätzlich präzises Zyklus-Tracking mit Periodenvorhersage.

Diskrete Erinnerungen im Alltag

Die wahre Stärke des IMIKI Ring 2 zeigt sich im Alltag: Statt nerviger Handy-Benachrichtigungen vibriert der Ring sanft bei wichtigen Anrufen, erinnert an Medikamenteneinnahme oder Trinkpausen und weckt euch als lautloser Wecker, ohne den oder die Partner:in zu stören. Das vibrationsbasierte Erinnerungssystem umfasst Anrufbenachrichtigungen, Sitzzeit-Erinnerungen, Herzfrequenz-Warnungen, Medikamenten- und Trink-Alerts und Kalenderhinweise. Alles diskret und nur für euch spürbar.

Verfügbarkeit

Der IMIKI Ring 2 ist ab Oktober 2025 in sechs Größen, von Ringgröße 8 bis 13, sowie in den Farbvarianten Schwarz und Silber für 99,99 Euro erhältlich. Der Vertrieb erfolgt über den Onlinehandel sowie ausgewählte Fach- und Elektrohandelsketten. So könnt ihr ihn ganz einfach finden.