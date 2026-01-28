Im Detail: Splatoon 3 erhält Update auf Version 11.0.0

Nintendo hat das nächste große Update von Splatoon 3, Version 11.0.0, detailliert beschrieben, das diese Woche erscheinen wird.

Über Splatoon 3

Splatoon 3 Version 11.0.0 wird mehrere große Änderungen an dem beliebten Nintendo Switch-Shooter mit sich bringen, darunter Änderungen an der Anzeige von Gesundheitsbalken, Änderungen an Hitboxen und die Einführung von Flow Aura. Das Update wird ab dem 29. Januar verfügbar sein. Flow Aura ist ein neuer Zustand im Spiel, der aktiviert wird, wenn wir mehrere Feinde hintereinander besiegen. Wenn die Figuren Flow Aura aktivieren, werden sie von einem Farbstoß umgeben sein. „Die Flow Aura dauert etwa 30 Sekunden, während dieser Zeit erhalten die Spieler einen Schub für ihre Laufgeschwindigkeit, ihre Schwimmgeschwindigkeit, ihren Tintenwiderstand und ihre Intensify-Action“, so Nintendo.

„Aber wenn Sie diese Boosts nutzen, um mehr Gegner zu splatten – oder Ihren Teamkollegen dabei zu helfen -, können Sie die Dauer der Flow Aura noch weiter verlängern.“ Das funktioniert auch durch das Einfärben des Bodens für ihre Teamkollegen. Die Splatoon 3 Version 11.0.0 wird auch die Möglichkeit für alle hinzufügen, die verbleibenden Lebenskraft der Gegner zu sehen, nachdem sie getroffen wurden. Ein Gesundheitsbalken wird für einige Sekunden angezeigt, wenn der Angreifer eine direkte Sicht auf seinen Gegner hat. Wenn wir Ziele mit Thermotinte oder einem Punktsensor markiert haben, ist der Gesundheitsbalken von weiter entfernt sichtbar. Hitboxen werden übrigens auch etwas kleiner gemacht – es wird spannend!