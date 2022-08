Il Cacciatore Staffel 3 kommt später: Neuer Releasetermin 1.9.2022

In etwas Geduld müssen sich dich die Fans von The Hunter üben – Eye See Movies gab nun nämlich bekannt, dass das Serienfinale Il Cacciatore Staffel 3 nicht wie ursprünglich geplant am 18.8.2022, sondern mit einer kurzen Verzögerung nun am 1.9.2022 auf DVD und Blu-ray im Handel erscheint.

Worum geht’s?

Noch nie stand für den Anti-Mafia-Staatsanwalt Saverio Barone aka „The Hunter“ so viel auf dem Spiel. Sein Feind Vito Vitale, der Boss der Corleonesi, hat es auf den ehrgeizigen Juristen abgesehen und ihn ganz oben auf seine Todesliste gesetzt. Nun muss er sich entscheiden: Zieht er sich zurück und rettet so die eh schon recht wackelige Beziehung zu seiner Tochter oder versucht er als Held aus der Geschichte herauszugehen, indem er sich der Herkulesaufgabe stellt und sein Leben riskiert?