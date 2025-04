Ikuma – The Frozen Compass kommt 2026, überzeugt mit schönem Schnee

Die Lost Ember-Entwickler Mooneye haben nun Ikuma – The Frozen Compass in einem ersten Trailer gezeigt. Seht das Video hier!

Über Ikuma – The Frozen Compass

Ikuma – The Frozen Compass ist eine Coming-of-Age-Geschichte über einen Hüttenjungen namens Sam und seinen Schlittenhund Ellie, die 1864 auf einer unerforschten Insel in der Arktis gefangen sind. Sam und Ellie wagen sich durch ungewohntes Gelände und raues Wetter und nutzen die wenigen Werkzeuge, die sie auf der Insel finden können, um zu fischen, zu suchen und zu versuchen, warm und einfach am Leben zu bleiben. Sie werden auch „verblassende Spuren einer lange verlorenen Expedition finden und ein dunkles Geheimnis aufdecken“, und wir können gespannt sein, was uns im Endeffekt erwarten wird.

Mooneye ist auch der Entwickler von Lost Ember, „einem wunderbaren, einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis mit einer Liebe zur Natur“, und das Game hat dem Studio schon erste Erfolge gebracht. „Wir sind lächerlich nervös, aber begeistert, endlich darüber sprechen zu können, woran wir in den letzten fünf Jahren heimlich gearbeitet haben“, sagte Tobias Graff, CEO und Geschichtenautor von Mooneye Studios. „Wir können es kaum erwarten zu hören, was die Leute von Ikuma denken.“ Ein bisschen warten müssen wir, denn Ikuma – The Frozen Compass erscheint erst im Jahre 2026. Es ist jetzt auf Steam für die Wunschliste verfügbar.