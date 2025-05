IKONO feiert erstes Jubiläum in Wien und das fünfte weltweit

Diesen Monat feiert IKONO ein doppeltes Jubiläum: ein Jahr in Wien – und fünf Jahre seit der Eröffnung des allerersten IKONO-Standorts. Was einst in Spanien als mutige Idee begann, das Zusammenspiel von Kunst, Freizeit und Kultur neu zu denken, ist heute eine der spielerischsten immersiven Erlebnisse Europas – konzipiert für alle, die sehen, fühlen und Teil der Geschichte sein wollen.Zum fünften Geburtstag und dem Start in ein neues Kapitel bringt IKONO frischen Wind in die Mariahilfer Straße! Für kurze Zeit entsteht im Space ein Community-Mural, auf dem Gäste zeichnen, schreiben oder einfach ihren kreativen Abdruck auf einer kollektiven Leinwand hinterlassen können.

Seit der Eröffnung im letzten Jahr hat IKONO Wien über 200.000 Gäste empfangen und sich schnell zu einem Lieblingsort für Einheimische und Tourist:innen entwickelt. Was macht den Reiz aus? Vermutlich der hohe Anteil an jungen Wiener:innen – rund 60% der Besucher:innen –, die mit Freund:innen oder Partner:innen kommen, um gemeinsam etwas zu erleben, das sich frei, spaßig und ein bisschen überraschend anfühlt.

„Wien war für uns ein echter Wendepunkt. Hier ist IKONO erwachsen geworden – aber ohne den Spaß zu verlieren. Nach einem Jahr ist es verrückt (und irgendwie wunderschön) zu sehen, wie die Menschen den Raum für sich entdeckt haben – nicht nur für Fotos, sondern für echte Momente von Selbstausdruck, Verbindung und purer Spielfreude. Zum fünfjährigen Jubiläum erinnert uns Wien daran, warum wir überhaupt angefangen haben: um Dinge aufzurütteln und den Menschen einen Ort zu geben, an dem sie außerhalb der Linien malen dürfen“, betont Fernando Pastor, Mitgründer & CEO von IKONO.

Mit sieben eigenen Standorten in Europa hat IKONO inzwischen weltweit über 1,5 Millionen Besucher:innen begeistert und sich zu einem kreativen Spielplatz für Neugierige, Mutige und Lebensfreudige entwickelt. Wien war dabei ein echter Meilenstein: der erste Standort, der auf einer gereiften Version des Konzepts basiert – und der Beweis dafür, dass immersives Spiel auch im kulturellen Leben seinen Platz hat. Ob beim Durchwandern leuchtender Tunnel, beim Eintauchen in reflektierende Räume oder beim Kritzeln an den Wänden – IKONO zeigt: Auch Erwachsene dürfen (und sollten) spielen.