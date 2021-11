IKEA Game Night: A1 eSports & IKEA verwandeln IKEA Wien Westbahnhof zu Gaming-Arena

Nach dem fulminanten Abschluss des A1 eSports VALORANT Cups im Rahmen der VulkanLAN am vergangenen Wochenende wartet auf alle Gaming- und E-Sports Enthusiast:innen bereits der nächste Programmpunkt des E-Sports Herbsts: Gemeinsam mit IKEA feiert A1 eSports am 13. November die IKEA Game Night. Zur Feier der neue IKEA Reihe von Gaming-Möbeln und -Zubehör werden 20 Gamer:innen und Begleitung zu einem Abend voller Gaming-Action in den neuen IKEA Wien Westbahnhof eingeladen. Dabei verwandelt sich das schwedische Restaurant für eine Nacht in ein Paradies für alle Gamer:innen.

Denn es warten nicht nur ein abwechselndes Rahmenprogramm mit Snack & Drinks auf die Teilnehmer:innen, auch die neuen IKEA Gaming-Möbel werden vor Ort feierlich präsentiert. Die Besucher:innen haben gleich die Möglichkeit, ihr Gameplay auf den vollausgestatteten Gaming-Setups aufs nächste Level zu heben und die neuen Möbel, die in Kooperation mit Republic of Gamers (ROG) entwickelt wurden, vor Ort bei den IKEA Game Night Challenges einzuspielen.

„Mit unserer Range wollen wir das Gaming für die vielen Gamer:innen auf ein neues Level heben. Wir sind schon sehr gespannt auf das direkte Feedback vor Ort und freuen uns sehr, Teil dieses Events zu sein“, so Katharina Stingelin, HBF Leader IKEA Österreich.

Bei den Challenges treten die Teilnehmer:innen in 2 Teams, angeführt von den A1 eSports Castern Veni und Shredmir, gegeneinander an. Als Hauptpreis wartet dabei eine IKEA Gaming Ausstattung bestehend aus Gaming-Schreibtisch, Gaming-Sessel, Rechnergestell und Zubehör im Wert von über 750 Euro – ready to go. Doch auch zwischen den Challenges wird ausreichend Zeit sein, ein paar gemütliche Runden auf den PC Setups zu zocken, die Konsolen zum Glühen zu bringen oder bei den Retro-Stationen in Gaming-Nostalgie zu schwelgen.

Marco Harfmann, A1 Director Marketing Communications: “Wir freuen uns, gemeinsam mit IKEA zum Start unserer Partnerschaft dieses spannende Event vor dieser einzigartigen Kulisse umsetzen zu können.“

Für alle, die nicht live vor Ort sein können, wird das Event online auf www.twitch.tv/veni übertragen. Durch den Abend führt vor Ort Laura Peter als A1 eSports Community Host.

Die Tickets für die IKEA Game Night sind nicht käuflich erhältlich, sondern werden hier im Vorfeld verlost. Zusätzlich setzt IKEA auch über die IKEA Game Night hinaus ein Zeichen und unterstützt als Partner der A1 eSports League Austria auch zukünftig die heimische E-Sports Szene. Damit vervollständigt IKEA das Partner-Lineup der A1 eSports League Austria für die Amateur Series rund um ZTE, Red Bull, paysafecard, Kelly’s und Lieferando.