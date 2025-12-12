iiyama G-Master 71-Serie: Gaming-Monitore mit bis zu 288Hz und G-SYNC-Kompatibilität

Mit der neuen G-Master 71-Serie stellt iiyama eine neue Generation leistungsstarker Red Eagle Gaming-Monitore in 24 und 27 Zoll vor, die konsequent auf Geschwindigkeit, Brillanz und Präzision setzen. Die Serie setzt auf modernste Fast-IPS-Panels und richtet sich an Gamer:innen, die maximale Kontrolle und Performance suchen.

Blitzschnelle Performance und flexible Auflösungen

Die 71-Serie garantiert flüssiges Gameplay dank Bildwiederholraten von 240 Hz bei den 24- und 27-Zoll-Versionen. Das Flaggschiff der Reihe, der GB2771UHSU-B1, kombiniert 4K-UHD mit 144 Hz und Full HD mit 288 Hz. Dies ist eine flexible Lösung für euch, wenn ihr je nach Anwendung zwischen maximaler Detailtiefe und Geschwindigkeit priorisieren möchtet.

Dank einer MPRT-Reaktionszeit von nur 0,8 Millisekunden werden Bewegungsunschärfen deutlich reduziert. Die NVIDIA G-SYNC-Kompatibilität sorgt dabei für besonders flüssiges, ruckelfreies Gameplay. Die präzise Synchronisation zwischen Monitor und Grafikkarte verhindert Ghosting und Tearing, sodass jedes Detail präzise und verzögerungsfrei dargestellt wird. Wenn ihr eure Reflexe voll ausreizen möchtet, findet ihr hier die optimale technische Grundlage.

Visuelle Exzellenz und Komfort

Die 71-Serie deckt mit Full HD, QHD und UHD das gesamte Spektrum moderner Gaming-Setups ab. Die Fast-IPS-Technologie sorgt für kräftige Farben und stabile Blickwinkel, während die hohe Frequenz eine präzise Signalverarbeitung und stabile Darstellung selbst bei Bildwiederholraten bis 288 Hz gewährleistet. So bleibt jedes Frame klar definiert und flüssig – auch bei rasanten Spielszenen.

Das Design folgt der Gaming-DNA von iiyama: schlanke Rahmen, klare Linien und durchdachte Ergonomie. Ihr könnt Modelle mit einem voll verstellbaren Fuß wählen, der Höhen-, Pivot-, Swivel- und Tilt-Funktion bietet, oder euch für Varianten mit festem Stand entscheiden. Low-Blue-Light-Filter und Flicker-Free-Technologie sorgen bei allen Varianten für entspanntes Spielen, selbst bei langen Sessions.

Bei der Konnektivität setzt die Serie unter anderem auf HDMI-2.1-Ports, DisplayPort 1.4 (DSC) und einen integrierten USB-Hub. Kopfhörerausgang, integrierte Lautsprecher und smartes Kabelmanagement runden das Gesamtbild perfekt ab.

„Mit der G-Master 71-Serie richten wir uns an Gamer:innen, die Präzision und Geschwindigkeit auf professionellem Niveau erwarten“, so Erkan Sekerci, Sales Director DACH bei iiyama. „Fast-IPS-Technologie, bis zu 288 Hz und G-SYNC-Kompatibilität garantieren eine flüssige, detailreiche Darstellung – zu einem konkurrenzlos guten Preis.“

Verfügbarkeit und Preise

Die Modelle der G-Master 71-Serie sind ab 122,00 € (UVP) erhältlich. Viele Modelle sind bereits verfügbar. Das Topmodell GB2771UHSU-B1 mit 4K/144 Hz und 288 Hz kostet 300,00 € (UVP).