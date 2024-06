IGN LIVE: Titan Forge Games enthüllt die Skills von SMITE 2 Gottheit Hekate

Während der IGN Live enthüllte Titan Forge Games die Fähigkeiten von Hekate, der ersten Gottheit, die exklusiv für SMITE 2 erscheint. In einem neuen Video erklärte das Team, wie ihre ursprünglichen Fähigkeiten auf der Grundlage des Feedbacks der Community überarbeitet und verbessert wurden. Das ursprüngliche Design von Hekate wurde von der Community weitgehend positiv aufgenommen. Das Feedback der Spieler*innen während des Pre-Alpha-Playtests zeigte jedoch ein größeres Potenzial für die Gottheit. Die neu überarbeitete Hekate lehnt sich mehr an ihre Rolle in der Mythologie an, die mit Kreuzungen innerhalb und außerhalb der Welt der Lebenden verbunden ist.

Zu ihrem neuen Design gehört, dass sie eine dreifache Gottheit ist, in mehrfacher Ausführung erscheinen kann, was ihre Mystik und Zauberei unterstreicht. Die Entwickler*innen erwecken ihren Spielstil durch Übergänge, Türen und Portale zum Leben. Ihre überarbeitete ultimative Fähigkeit ist eine einzigartige Mechanik, die es ihr ermöglicht, Feind*innen an verschiedene Stellen der Karte zu bewegen. Außerdem verleiht sie Teamkämpfen strategische Tiefe, da sie ein Portal schafft, durch das ihre Verbündeten über das Schlachtfeld reisen können.