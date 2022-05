Ideal für den Vatertag: Audio-Technica stellt neue Plattenspieler vor

Audio-Technica hat mit dem AT-LPW30BK und dem AT-LPW30TK neue Plattenspieler vorgestellt. Lest hier mehr über die hochwertigen Produkte!

Mehr zum Plattenspieler

Der Mai ist der Monat der Eltern! Auf den Muttertag Anfang Mai folgt am 26. Mai der besondere Tag für alle Väter. Wer noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk ist, der wird vielleicht mit dem neuen Audio-Technica Plattenspieler fündig – egal ob für Väter oder einen anderen geliebten Menschen, den man gern überraschen möchte. Gerade erst hat das japanische Unternehmen, das in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert, den AT-LPW30BK auf den Markt gebracht. Gekleidet in ein schwarzes Echtholzfurnier-Chassis ist der manuelle Plattenspieler ein echtes Schmuckstück, das jeden Raum subtil abrundet und aufwertet. Die jahrzehntelange Erfahrung und Liebe zur Qualität von Audio-Technica machen den Plattenspieler zu einem hochwertigen, langlebigen Highlight in der hauseigenen Hi-Fi-Anlage.

Wer seine Vinyls auf einem echten Hingucker genießen will, der findet mit dem AT-LPW30TK genau den richtigen Plattenspieler. In ansprechender Teak-Optik kümmert sich auch hier das Echtholzfurnier-Chassis um die Reduzierung der tieffrequenten Rückkopplungen und sorgt für ein besonders authentisches Klangerlebnis. Beide manuellen Plattenspieler sind mit Riemenantrieb ausgestattet und laufen in den Geschwindigkeiten 33 1/3 und 45 U/Min. Ein integrierter Vorverstärker sorgt für einen einfachen und direkten Anschluss an Lautsprecher und Hi-Fi-Anlagen. Den AT-LPW30 gibt es sowohl in Schwarz als auch in Teak-Optik für 339,00 Euro bei Audio-Technica. Zur Website der Plattenspieler geht es gleich hier entlang!