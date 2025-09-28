Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast erscheint am 30.10.2025 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für alle, die das Kinocomeback von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast verpasst haben. Der Horrorstreifen erscheint am 30.10.2025 auf DVD und Blu-ray im Handel.

Worum geht’s?

Als fünf Freunde versehentlich einen tödlichen Autounfall verursachen, vertuschen sie ihre Beteiligung und schließen einen Pakt, den Unfall geheim zu halten, um die Konsequenzen nicht tragen zu müssen. Ein Jahr später werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt und müssen sich einer schrecklichen Wahrheit stellen: Jemand weiß, was sie im letzten Sommer getan haben … und sinnt auf Rache. Als die Freunde einer nach dem anderen von einem Killer verfolgt werden, stellen sie fest, dass dies schon einmal passiert ist, und wenden sich an zwei Überlebende des legendären Southport-Massakers von 1997, um Hilfe zu erhalten.